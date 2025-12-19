鄭靚歆「骨折險半殘」告整復師！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅

記者陳芊秀／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折，痛如刀刺背部，幾乎半殘，並對該名整復師提告過失傷害。官司纏鬥近兩年，儘管一審已獲勝訴，但被告始終不認罪並提出上訴。她昨日（18）拍影片宣布，二審判決結果維持一審判決、駁回上訴，再次獲得勝訴。

▲鄭靚歆整復遭弄傷肋骨骨折，向整復師提告。（圖／翻攝自臉書）

影片中，鄭靚歆身穿白色襯衫、手拿法律文件站在「臺灣高等法院刑事庭大廈」前，表情顯得堅毅。她嚴肅表示，訴訟過程中，一審勝訴後，被告依然選擇全面否認並上訴，她則遭受不實指控、抹黑，承受了多次的死亡威脅，對她的名譽與身心都造成非常大的傷害，但是她沒有退縮，用法律站出來保護自己。

鄭靚歆發文直接Tag該名整復師，質問道：「你還要再逃避嗎？」她痛批做錯事不可怕，可怕的是被告至今不承認、不道歉、不負責，甚至選擇抹黑他人、混淆事實，讓受害者的傷害不斷延續。她感嘆自己因為對方的過失受傷、承受巨大痛苦，如今二審再度勝訴，總算還給她一個公道。

除了慶祝勝訴，鄭靚歆也希望將這份勇氣分享給所有受過傷的人，鼓勵受害者大聲說出真相，「你的勇氣，真的可能帶來改變」。最後她以過來人身份嚴正提醒大眾，整復本身存在不小風險，甚至連醫生都不建議輕易嘗試。她呼籲網友若有需求，務必尋找專業且負責任的人員，小心謹慎以防悲劇重演。