3年前演出昏厥！《上流3》女星腦瘤病逝　生前最後現身門牙已掉光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一世代話劇演員尹錫花（윤석화，又譯：尹石花）曾經在《上流戰爭3》有亮眼的表現，只是她2022年因罹患惡性腦瘤在演出時突然昏厥，後來專心養病，卻因抗癌治療體重掉到只剩36公斤，她不願活得不像自己，最終放棄抗癌、採自然療法，但經過3年休養，19日上午還是傳來不幸消息，家屬證實她病逝，享壽69歲。

▲《上流戰爭3》尹錫花腦瘤病逝。（圖／翻攝自SBS）



尹錫花19日上午9點50分（台灣時間8點50分）在家人的陪伴下離世，她罹患惡性腦瘤3年多，2022年在演出時昏厥，最後一次演出則停在2023年8月，該年接受採訪時，她坦言婉拒抗癌治療，由於放射治療讓她體重掉到只剩36公斤，「就算只能活一個禮拜，我也要活得像我自己。」此後便沒再接受任何治療。

只是後來尹錫花再度現身於大眾前時，門牙已經幾乎掉光，她以話劇演員身份出席活動，透過自身經驗分享：「我是話劇演員，50年多來為了話劇奉獻，某一天卻意外發現罹癌，甚至還是腦樓，1年前接受手術治療，目前是還在與病魔對抗中。」她當時必須倚靠拐杖才能站立，仍正面表示，「等到我可以站立的那一天，我相信那就是奇蹟」。

▲▼尹錫花2023年最後一次現身時，當時婉拒抗癌治療，但門牙已經幾乎掉光。（圖／翻攝自伊甸教會0691TV YouTube）



抗癌3年多，尹錫花最終沒能對抗成功病魔，享壽69歲。只是她在病危之際，仍在世時，曾一度傳出已經去世的消息，對此，放出消息的韓國話劇演員協會致歉：「尹錫花罹患腦瘤狀態非常危急，現在在家屬的照顧下，仍維持著呼吸跡象。」就在協會對外道歉1小時後，尹錫花家屬才對外正式證實她剛剛去世。