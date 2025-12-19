【廣編】門票開賣　巫啟賢3/14北流開唱共憶青春

【廣編特輯】

圖、文／卡司娛樂提供

華語樂壇傳奇人物歌王巫啟賢正式宣佈「紅塵來去夢太傻 2.0」台北站將於2026年3月14日隆重登場。睽違多年，巫啟賢以更成熟、更具穿透力的歌聲，帶領歌迷重溫那些年感動無數人的經典歌曲。

經典情歌教父 用歲月淬鍊紅塵與夢

巫啟賢作為華語歌壇極具影響力的唱作人，從《太傻》、《叫阮的名》到《你是我的唯一》，他的每一首歌都是一個時代的共同記憶。本次巡迴「紅塵來去夢太傻2.0」，不僅是對其代表作《紅塵來去一場夢》的致敬，更寓意著將過去的經典重新解構與賦予新生命。

本次2.0巡演配合歌曲意境，將帶領觀眾穿越時光長廊，體驗一場充滿光影與故事的音樂劇場。歌單將涵蓋巫啟賢音樂生涯各個時期的代表作，並加入多首鮮少在公開場合演唱的「珍藏版」歌曲，獻給一路相伴的知音。

起點與回歸的意義

巫啟賢表示，回到台北開唱的意義非凡：「臺北是我的第二個家，也是許多音樂夢想開始的地方。我的音樂能傳唱至今，要感謝臺灣歌迷一路的支持與鼓勵。『紅塵來去夢太傻 2.0』從臺北站，就像回到起點，帶著歲月的沉澱，向大家證明，我們的夢想從來沒有結束。」

本次演唱會不僅是演唱經典，更是一次與歌迷的心靈對話，一起探討人生在「紅塵」中經歷的起伏與對「夢」的執著。

巫啟賢「紅塵來去夢太傻 2.0」2026 世界巡迴演唱會主辦單位為卡司娛樂有限公司，臺北站演出日期訂於2026年3月14日星期六，演出時間晚間7點半開始，演出地點為臺北流行音樂中心。門票於12月19日星期五中午12點開始販售，售票請洽全家以及點入KKTIX官網：https://casaentertainment.kktix.cc/events/rh5ui8，歡迎民眾攜家帶眷來重溫經典歌聲。