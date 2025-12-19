啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

記者張筱涵／綜合報導

日前因直播中收到疑似「被吃過的餅乾」而引發爭議的啦啦隊員金佳垠，事件如今出現大反轉。金佳垠18日再度開直播澄清，當時出現的開封餅乾其實並非粉絲所贈，而是老闆自己吃過的餅乾，因工作人員整理禮物時不慎一併拿出，才造成外界誤會，強調整起事件「只是烏龍一場」。

▲金佳垠先前直播拆禮物，發現一包被吃過的餅乾，引起熱議。（圖／截自金佳垠直播）



金佳垠表示，12月14日直播當下並不清楚實情，看到開封餅乾時還以為是粉絲將吃過的餅乾送給她，因此當場露出錯愕反應。直到直播結束後，老闆看到畫面嚇了一跳，立刻打電話解釋，餅乾其實是他本人食用的，「不是偷我的餅乾，而是把自己吃的餅乾不小心一起拿來了」，她也笑說：「因為是可愛的失誤，就原諒他吧。」

▲金佳垠解釋一切只是誤會。（圖／翻攝自Threads）



回顧事件，金佳垠今年加盟台灣職業排球聯盟桃園雲豹飛將隊啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，日前在浪直播中分享粉絲送的禮物時，意外出現已拆封的餅乾畫面，影片曝光後迅速在網路上引發熱議，部分網友直呼噁心，也讓送禮粉絲一度被貼上負面標籤。

對於事件已被媒體報導，金佳垠坦言自己應該更早出面說明，直播中甚至一邊查看新聞、一邊苦惱地說「該怎麼辦」。她也提到，在韓國其實也曾遇過類似情況，當下只是以為遇到比較特別的粉絲。隨後，有粉絲將金佳垠澄清真相的影片轉傳至 Threads，並寫下「真相大白！金佳垠的餅乾開封事件原來是烏龍一場」，留言區網友態度也隨之轉變，不少人表示「還好只是誤會」、「至少證明台灣粉絲很有水準」，也有人幽默留言「老闆表示：金佳垠還我福義軒」。

不過，仍有部分網友指出，雖然誤會已釐清，但事件對被誤認的送禮粉絲仍可能造成心理壓力，也讓人感嘆直播片段被過度放大的影響。隨著金佳垠親自澄清，這起「吃過的餅乾」風波終於水落石出，也為這場因小插曲引發的討論畫下句點。