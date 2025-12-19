臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！

記者葉文正／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」完整重磅卡司名單全公開！臺北市政府觀光傳播局今（19）日公布，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台，獨家在2026臺北跨年合體演出，更透過影片向臺灣粉絲熱情問候，也誠摯邀請大家跨年到臺北一起倒數迎接新年！

▲KARA即將出現在台北跨年。（圖／翻攝自IG／gyuri_88）

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，超過十組豪華卡司接力登台，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜。

▲ 「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會, 安心亞與熊讚互動 。（圖／記者徐文彬攝）

另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，此外，記者會特別邀請2組臺北獨家卡司亮相，GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演，安心亞也驚喜同台互動。

▲GENBLUE 幻藍小熊也是演出的團體之一 。（圖／記者徐文彬攝）

休息一年後重返跨年舞台的周湯豪表示，臺北兼具現代城市魅力與人情溫度，是他最具情感連結的地方，本次將帶來新專輯多首作品與經典曲目。曾多次參與臺北跨年的玖壹壹今年將再度登場，團隊分享多年來頻繁往返臺北，對臺北的便利性與多元生活風貌印象深刻，成員洋蔥更笑稱上回參加臺北跨年竟成了自己開始減重的契機，而健志與洋蔥也預計12月挑戰臺北馬拉松，以截然不同的視角深入體驗臺北城市魅力。

▲ 臺北市政府觀光傳播局局長余祥(中),安心亞,GENBLUE 幻藍小熊,黃豪平,夏和熙合影。（圖／記者徐文彬攝）

性感實力唱跳女神安心亞也為臺北獻上跨年獨家演出，她分享臺北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，並預告本次將呈現全新音樂與舞蹈設計，盼與觀眾共同迎接嶄新一年。還有小龍女成員金娜妍、璦昀、蘿拉、芮妮、群群、佩霓、賴可、馬妹與吉祥物也將帶來滿滿舞力，炒熱現場氣氛。

今天也公布，今年跨年首度與PEANUTS™漫畫家族合作，結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至明(2026)年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道登場，讓民眾把專屬於臺北的跨年回憶一起帶回家！

觀傳局也在記者會上公開，今年臺北跨年不只卡司吸睛，城市也一起「可愛上線」！除了首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明（2026）年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟 Taipei Tour 快閃店」也在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪臺北大巨蛋、台北101、北門等城市地標，將熟悉的臺北風景轉化為設計靈感，推出多款臺北跨年限定周邊商品，從帽子、服飾、馬克杯到票卡夾、圍巾、帆布袋等，兼具實用與收藏價值，陪大家迎接新年好運！

「2026臺北跨年晚會」當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「臺北最High新年城」活動官網（https://2026newyear.taipei/）與臺北旅遊網粉絲專頁。