ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許允樂二婚李玉璽再發聲
舒華代言桃園觀光影片曝光
廉世彬驚喜突襲校園
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳庭妮 席德妮 史威尼 王力宏 霍建華 林心如 許允樂 李玉璽

臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！

記者葉文正／台北報導

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」完整重磅卡司名單全公開！臺北市政府觀光傳播局今（19）日公布，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台，獨家在2026臺北跨年合體演出，更透過影片向臺灣粉絲熱情問候，也誠摯邀請大家跨年到臺北一起倒數迎接新年！

▲KARA出道15週年，大合照留位子給具荷拉惹哭粉絲。（圖／翻攝自IG／gyuri_88）

▲KARA即將出現在台北跨年。（圖／翻攝自IG／gyuri_88）

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，超過十組豪華卡司接力登台，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會, 安心亞 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會, 安心亞與熊讚互動 。（圖／記者徐文彬攝）

另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，此外，記者會特別邀請2組臺北獨家卡司亮相，GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演，安心亞也驚喜同台互動。

▲▼ 「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會, GENBLUE 幻藍小熊 。（圖／記者徐文彬攝）

▲GENBLUE 幻藍小熊也是演出的團體之一 。（圖／記者徐文彬攝）

休息一年後重返跨年舞台的周湯豪表示，臺北兼具現代城市魅力與人情溫度，是他最具情感連結的地方，本次將帶來新專輯多首作品與經典曲目。曾多次參與臺北跨年的玖壹壹今年將再度登場，團隊分享多年來頻繁往返臺北，對臺北的便利性與多元生活風貌印象深刻，成員洋蔥更笑稱上回參加臺北跨年竟成了自己開始減重的契機，而健志與洋蔥也預計12月挑戰臺北馬拉松，以截然不同的視角深入體驗臺北城市魅力。

▲▼ 臺北市政府觀光傳播局局長余祥,安心亞,GENBLUE 幻藍小熊,黃豪平,夏和熙 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 臺北市政府觀光傳播局局長余祥(中),安心亞,GENBLUE 幻藍小熊,黃豪平,夏和熙合影。（圖／記者徐文彬攝）

性感實力唱跳女神安心亞也為臺北獻上跨年獨家演出，她分享臺北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，並預告本次將呈現全新音樂與舞蹈設計，盼與觀眾共同迎接嶄新一年。還有小龍女成員金娜妍、璦昀、蘿拉、芮妮、群群、佩霓、賴可、馬妹與吉祥物也將帶來滿滿舞力，炒熱現場氣氛。

今天也公布，今年跨年首度與PEANUTS™漫畫家族合作，結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至明(2026)年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道登場，讓民眾把專屬於臺北的跨年回憶一起帶回家！

觀傳局也在記者會上公開，今年臺北跨年不只卡司吸睛，城市也一起「可愛上線」！除了首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明（2026）年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟 Taipei Tour 快閃店」也在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪臺北大巨蛋、台北101、北門等城市地標，將熟悉的臺北風景轉化為設計靈感，推出多款臺北跨年限定周邊商品，從帽子、服飾、馬克杯到票卡夾、圍巾、帆布袋等，兼具實用與收藏價值，陪大家迎接新年好運！

「2026臺北跨年晚會」當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「臺北最High新年城」活動官網（https://2026newyear.taipei/）與臺北旅遊網粉絲專頁。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

KARA台北跨年

推薦閱讀

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

4小時前

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」　長出白頭髮嚇壞：覺得很抱歉

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」　長出白頭髮嚇壞：覺得很抱歉

13小時前

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

12/17 17:07

男歌手爆家中昏倒送醫！　「洗胃數小時」揭搶救情況：閻王拒收

男歌手爆家中昏倒送醫！　「洗胃數小時」揭搶救情況：閻王拒收

5小時前

華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」　絕美寫真洩真實身材

華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」　絕美寫真洩真實身材

5小時前

寵物名醫涉性騷女學生挨告！「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

寵物名醫涉性騷女學生挨告！「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

5小時前

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

12/18 00:50

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

2小時前

小禎18歲愛女出道！Emma遭「過肩摔」來真的　阿喜殯儀館洗大體太震撼

小禎18歲愛女出道！Emma遭「過肩摔」來真的　阿喜殯儀館洗大體太震撼

5小時前

臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！

臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！

1小時前

林心如昔坐副駕狂滑手機　霍建華罕見變臉：我是妳司機嗎？

林心如昔坐副駕狂滑手機　霍建華罕見變臉：我是妳司機嗎？

17小時前

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」10年御用造型師離職…網崩潰

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」10年御用造型師離職…網崩潰

12/18 10:49

熱門影音

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」

柴智屏曝朱孝天個性20年沒變 　F4變F3「不尊重原著」
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉
江宏傑祝福李玉璽晉升人夫　問婚姻秘訣:叫我傳授嗎？

江宏傑祝福李玉璽晉升人夫　問婚姻秘訣:叫我傳授嗎？
陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦

陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦
我的英文聽力Be like...

我的英文聽力Be like...
頌樂想對你說...

頌樂想對你說...
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
黃沐妍揭曉寶寶性別！　 「戳破氣球」大燦笑

黃沐妍揭曉寶寶性別！　 「戳破氣球」大燦笑
李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

看更多

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

多此一舉？郭到元酒駕「長文道歉」宣佈復出　網不領情：不需要

11分鐘前0

鄭靚歆「骨折險半殘」告整復師！　二審判決出爐…痛揭遭死亡威脅

21分鐘前20

3年前演出昏厥！《上流3》女星腦瘤病逝　生前最後現身門牙已掉光

35分鐘前0

【廣編】門票開賣　巫啟賢3/14北流開唱共憶青春

47分鐘前0

啦啦隊收開封餅乾「事件大逆轉」！　金佳垠解釋來源：誤會一場

1小時前0

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

1小時前0

安心亞40歲還跳〈呼呼〉被批回應了　聞緋聞男友阿KEN「他在那裡跨年？」

1小時前23

臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！

1小時前0

《驚六》第3人退出！挑食的新姐「捲打針阿姨爭議」暫停演藝活動

1小時前1

嫌Pingu「好噁」被罵翻！網紅Meg急下架影片：本想走冤家幽默風格

讀者迴響

熱門新聞

  1. 丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因
    4小時前1417
  2. 陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」
    13小時前101
  3. 話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌
    12/17 17:0741
  4. 男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收
    5小時前1011
  5. 華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」
    5小時前1815
  6. 寵物名醫涉性騷女學生挨告　噁心聊天紀錄曝光
    5小時前125
  7. 他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」
    12/18 00:502636
  8. 孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在
    2小時前125
  9. 小禎愛女出道！Emma遭「過肩摔」
    5小時前46
  10. 臺北跨年迎來韓流最強回憶殺 KARA 睽違12年後登臺！
    1小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合