孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在：舒適比時尚重要

大陸女星孫儷拍戲出道至今22年，憑藉《後宮甄嬛傳》、《那年花開月正圓》等代表作成為收視女王，2017年曾以1.5億人民幣收入（約台幣6.7億元）登上2017年富比士中國名人榜。而她雖身家驚人，私下相當節儉，近日進組拍戲，被網友發現穿著15年的舊衣服，引發熱烈討論。

▲孫儷1件大衣穿15年！（圖／翻攝自微博）

眼尖網友在片場捕捉到孫儷的身影，發現她身上穿著一件熟悉的駝色羽絨大衣，經比對後驚覺，這竟是她早在2010年就購入的舊外套。這件外套不僅陪她拍攝《甄嬛傳》《羋月傳》、《那年花開月正圓》等劇組的嚴寒拍攝期，即便到了2024年，依舊是她片場禦寒的首選。消息曝光後，不少網友被她的惜物精神驚呆，紛紛留言大讚：「居然穿了15年」、「真的把一件衣服的價值發揮到了極致」。

▲孫儷2010年發文表示入手新衣服。（圖／翻攝自微博）

這件引發熱議的駝色外套出自日本設計師品牌「Mercibeaucoup」，儘管歷經15年的歲月洗禮，衣況依舊相當完好，除了些許褪色痕跡外，幾乎看不出任何破損或變形，超強的耐穿程度讓網友大感驚訝。

▲孫儷拍戲穿得同樣的大衣外套。（圖／翻攝自微博）

▲孫儷拍新戲，網友發現穿的是一樣的大衣。（圖／翻攝自微博）



而孫儷私下相當惜物，日常生活常選用二手物品，對穿衣品味曾表示「衣服能穿就行，舒適比時尚更重要」。她將身穿多年的外套視為「事業戰袍」，2018年曾發文感謝衣服的陪伴。