寵物名醫涉性騷女學生挨告！「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

▲戴更基在課堂上常用露骨言語教學，遭多位學員具名指控。戴更基稱「那你到跟我睡才可以」，令女學員提告性騷擾。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

寵物名醫戴更基才遭指控，在課堂上使用露骨言語教學，令學員感到極度不適。除了公開發言外，戴更基在私下跟女學生的單獨對話中，也說出了「那你得跟我睡才可能。」如今已被當事人提出性騷擾之訴，已經由法律程序處理中。

戴更基在課堂上慣以人類性交言語教學，令學員認為，根本和寵物行為教學無關，但不只是在公開場合，連私下和女學員的單獨訊息中，講話都超乎嘴炮的尺度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴更基向女學員說「我只打砲」。（圖／讀者提供）

本刊掌握戴更基和一名女學員的對話，雙方雖有來有往，但戴更基屢屢將話題導向性愛方面。比如說女學員要戴更基認她做乾女兒，戴更基就說「我不認，睡可以。」

女學生於是回：「你打完嘴砲再喊我。」戴更急又說「我不打嘴炮，我只打砲。」其他更包括「那得要是我的女人才可以」「那你得跟我睡才可能。」話語中有著滿滿地暗示，女學生雖和戴更基開玩笑，但也越來越感到不舒服，已經正式提出性騷擾告訴，目前交由司法處理中。

▲戴更基向女學員說「我只打砲」。（圖／讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

教課尺度超失控 戴更基遭學員控訴「逼演動物交配動作」

獸醫開課爆性騷／女學員集體控訴「逼演母狗自慰」 戴更基回應了！最新聲明曝光

獸醫開課爆性騷／女學員砸20萬上課被羞辱 戴更基逼演「母狗自慰＋騎乘」嗆：沒手淫過？