一拿金曲獎就宣布休團！　大象體操兄妹檔爆內鬨認了：吵架很正常

記者蔡琛儀／台北報導

樂團大象體操於2024年完成近60場世界巡演並獲第35屆金曲獎評審團獎後，宣布進入休團期，雖然2025年暫停演出，仍持續推出《Live in THE WORLD》現場作品，並宣布首部紀錄長片《大象體操：比夢境更真實》將於明年2月上映。

▲大象體操推出首部紀錄長片《大象體操：比夢境更真實》。（圖／合作藝文提供）

日前紀錄片舉辦口碑場放映，吸引滿場好友與樂迷力挺，包括呱吉、LINION、someshiit山姆等人到場支持。身兼製片的吉他手凱翔感性表示，這部片記錄了樂團差點解散、巡演幾乎中斷的關鍵時刻，包括2023年團內兄妹檔凱翔、凱婷在親情與夥伴身分間拉扯，紀錄片中更直接收錄一段團員面對面、誠實地向彼此把話說開的一刀未剪畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時貝斯手凱婷與凱翔糾結落淚的片段都完整地被呈現出來，鼓手嘉欽分享：「我跟凱婷都曾在發生爭執的時候掉過眼淚，卻從來沒看過凱翔哭。反而我們都沒料到，會在紀錄片中看到凱翔哭了。」同時也對凱翔總是默不作聲收集素材表達感謝：「巡迴時大家都很累，在車上只想睡覺，但凱翔卻會默默地拿起手機記錄一切。」

▲凱翔與凱婷兄妹檔當初的爭執片段也都被完整收錄。（圖／合作藝文提供）

凱婷說：「希望年輕樂團看到片中的爭執片段，理解『吵架是正常的』，不要因此懷疑自己，而是知道大家都是這樣走過來的。也希望這部片能以最簡單、好懂的方式，讓不只是做音樂的人，而是所有正在努力做喜歡事情的人感覺不孤單，當遇到困難的時候能夠帶給大家一些力量。」凱翔則說：「我們對外的形象總是很積極正向，但人生不會只有光亮。我們把最幽暗的故事，放在這部紀錄片裡了。」《大象體操：比夢境更真實》將於2月在北中南上映，票券已於OPENTIX開賣。