不是香港總裁老公！　吳申梅「甜摟八點檔男神」親密畫面全不藏

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅推出最新單曲〈外家〉，MV請到八點檔男神亮哲飾演她的老公，兩人因生活摩擦鬧彆扭，她一氣之下回到娘家。看似冷戰，其實暗藏和解伏筆，亮哲選擇用行動代替爭辯，私下與岳母溝通、取得鑰匙，準備一桌燭光晚餐，等她回家那一刻把話說完，溫柔收尾。

▲吳申梅〈外家〉MV找來亮哲出演。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

談到這次在MV中與亮哲對戲，吳申梅透露自己一直以來都很喜歡亮哲的作品，從戲劇、主持《冒險王》，到舞台劇，尤其是李國修的經典作品《三人行不行》，每一次都佩服。原本以為這次拍攝MV、又要跟自己欣賞多年的演員合作，會緊張到不行，但到現場卻完全相反，「反而一到現場就不緊張了，很自然。」她特別感謝齋藤良導演對她的理解，把她平常和老公Eric相處的樣子，直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜，也不是誇張戲碼，而是日常又生活感的互動。

劇情中亮哲準備了一桌菜，其中一塊超大塊肥肉成為焦點，導演其實沒有要求吳申梅一定要真的吃下去，但她覺得既然在演，就要把真實感做到最滿，雖然當下心裡驚嘆：「真的好大塊。」但柴是敬業一口吞下。讓亮哲也直言，真的把肥豬肉吃下去的瞬間，讓這支MV多了一個完全無法複製的真實畫面，他認為〈外家〉最動人的地方，就在於這些看似平凡、卻很真實的小片刻，「很多家庭，其實每天都在發生。」

▲▼吳申梅、亮哲飾演夫妻。（圖／喜上梅梢娛樂提供）





亮哲也分享，這次飾演吳申梅老公的角色，最重要的並不是戲劇張力，而是如何把夫妻之間那種「不好意思開口、卻又很想靠近」的情緒表現出來。他認為，很多衝突其實不是輸贏問題，而是少了一個願意先跨出一步的人，因此在劇情中選擇用行動代替言語，追回來、坐下來、好好吃一頓飯，本身就是一種和解。