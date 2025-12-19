小禎18歲愛女出道！Emma遭「過肩摔」來真的　阿喜殯儀館洗大體太震撼

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部整外影集《整形過後》最新集數，最大亮點莫過於「小禎」胡盈禎的18歲愛女李曼唯（Emma）終於正式登場！她首次演戲就挑戰高難度柔道，不僅在道館「真的被摔」，更讓媽媽小禎興奮在社群喊話：「有夠期待的啦！」此外，阿喜（林育品）飾演單親媽媽，白天陪酒、晚上到殯儀館「洗大體」的震撼畫面也將曝光，反差演技引發熱議。

▲Emma李曼唯首次演戲，即將在《整形過後》正式登場。（圖／六魚文創提供）

Emma在劇中飾演温昇豪的女兒，為了詮釋角色的不服輸個性，她開拍前特地進行柔道特訓。從一開始不敢倒，到後來能被「過肩摔」且穩穩著地，全都是來真的。對於女兒的處女作，媽媽小禎全力應援，經紀人也感性大讚Emma是「未來的一顆星星」。Emma則透露非常崇拜對手演員張榕容：「她有一種仙女般的特質，卡住的時候都會直接教我怎麼做。」

▲Emma李曼唯（左）在《整形過後》與張榕容（右）有不少對手戲，大讚前輩是仙女。（圖／六魚文創提供）

除了星二代亮點，阿喜與金曲歌后艾怡良的對手戲也在網路上引爆討論，累計點閱突破300萬！阿喜飾演為了養家，白天在酒店上班、晚上到殯儀館洗大體的單親媽媽。她坦言角色極為堅韌：「已經忘記有多苦了，只看著孩子，義無反顧地往前衝。」寫實心境讓觀眾看了超揪心。

▲林育品（阿喜）（左）晚上洗大體打工，經常面對生離死別。（圖／六魚文創提供）

本週劇情全面升溫，除了Emma與阿喜的精彩表現，資深實力派劉瑞琪將挑戰「性別重置手術」議題，並與正式登場的曹蘭譜出一段突破世俗的「百合戀」，成為今年最美的一對。而温昇豪、張榕容與潘儀君等人的權力鬥爭與情感糾葛，也將引爆診所的人事大地震。

▲温昇豪（左）與醫師學妹張榕容（右）曾有一段令人心痛的過去。（圖／六魚文創提供）