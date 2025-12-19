偽骨科太好嗑！虞書欣《雙軌》激吻無血緣哥哥　何與「野性費洛蒙」網全暈船

記者蕭采薇／台北報導

由虞書欣、何與主演的浪漫愛情劇《雙軌》熱度炸裂！該劇主打「偽骨科（無血緣兄妹）」的禁忌戀情，一上線就橫掃熱播榜冠軍。最新第15集，劇情迎來最高潮，虞書欣藉酒壯膽，情不自禁主動獻上「昏頭吻」，何與更霸氣宣告：「不會給妳反悔的機會。」

▲《雙軌》虞書欣、何與在劇中兩人飾演雖無血緣、卻以兄妹相稱。（圖／iQIYI提供）

劇中兩人飾演雖無血緣、卻以兄妹相稱的「姜暮」與「靳朝」。兩人在泰國重逢後曖昧推拉到極致，先是姜暮夢見兩人在頂樓泳池纏綿熱吻，讓人看得臉紅心跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新一集更是直接「來真的」，醉酒的姜暮主動吻上靳朝，靳朝也不再壓抑，吐露真情：「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了。」兩人甚至趁爸爸不注意抓緊機會接吻放閃，正式突破兄妹界線。

▲《雙軌》虞書欣、何與，在互試探後突破防線偷戀愛。（圖／iQIYI提供）

男主角何與這次擺脫過去清秀形象，飾演白天修車、晚上打泰拳的「野性哥哥」。為了完美詮釋角色，他狂練身材將體脂降至8%，劇中多場打戲親自上陣。他渾身散發的「荷爾蒙」更是滿出螢幕，無論是修長手指、爆青筋的手臂線條，還是開車時的凌厲眼神，都被網友大讚是「性張力天花板」，相關話題瞬間衝上熱搜。

▲《雙軌》虞書欣搭何與譜異國禁忌戀。（圖／iQIYI提供）

改編自同名小說，描述異國重逢的偽兄妹戀。隨著劇集熱播，兩人延續劇中甜蜜互動的衍生團綜《泰甜啦》也同步登場，被粉絲譽為「最強售後」，想嗑糖的觀眾絕對不能錯過這波「泰式熱戀」。