陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」　長出白頭髮嚇壞：覺得很抱歉

女星陳庭妮平時會透過社群記錄生活，今（18）日她發文分享，當她發現自己長了一根白頭髮時感到相當震驚，於是就下定決心，暫停馬拉松式的染髮，同時也坦言：「發現白髮的那刻，我突然覺得很抱歉。」

▲陳庭妮會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

陳庭妮透露某次在做造型時，髮型師突然問了一句：「妳長了一根白頭髮幫妳剪掉嗎？」這句話讓她當下感到相當震撼。陳庭妮坦言，自己從19歲工作開始，就開啟從未間斷的染髮旅程，為了工作造型需求，頭髮長期被迫接受化學染劑的洗禮。在發現長了白髮後，她當下便下定決心做出改變，「沒有必要的話，我想暫停馬拉松式的染髮」，希望能讓頭皮及髮質獲得喘息空間。

▲陳庭妮暫停馬拉松式的染髮。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

回顧染髮歷程，陳庭妮感性地表示，在發現白髮的那一刻，突然覺得很抱歉，也愧疚自己從來沒有好好善待過自己的頭髮。她坦言，過去總覺得保留原生黑髮是件很沒自信的事，「需要不間斷的蓋上其他顏色才是漂亮。」隨著心境轉變，她開始慢慢修剪掉受損且乾枯的染燙髮尾，決心留下最真實的自己，找回那份自信從容。