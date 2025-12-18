許允樂轉發舊文「世界的惡意很多」　宣布二婚李玉璽再發聲

記者王靖淳／綜合報導

許允樂過去曾和張兆志有過一段婚姻，不過她今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，小倆口更在昨（17）日驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，不過似乎也出現酸民吐槽。為此，許允樂透過社群轉發舊文發聲了！

▲許允樂、李玉璽宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂在限動轉發一篇今年2月發布的貼文，直指這個世界的惡意跟故意很多。面對這樣的環境，她認為不能改變就只能練習去分辨，更重要的是，讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點，如此一來，在允許一切都會發生後，才能無所畏懼。

▲許允樂轉發舊文。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



此前，許允樂在宣布與李玉璽的婚訊後，有部分網友留言「一婚時也是寫整篇寫得好像男方多了解她跟她多合拍。」對此，她也親自回應對方的質疑，「就照實寫下當下的感覺，每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候。一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福。」如今在限動轉發昔日舊文，再度掀起討論及關注。