程予希宣布「下週離開台灣」！砸6位數遊學期待豔遇　不捨拋愛犬：怕被忘記

記者蕭采薇／台北報導

女星程予希今年演藝成績亮眼，不僅受邀參與紐約時裝週，更在戲劇《如果我不曾見過太陽》中有出色表現。不過她18日出席媒體餐敘時突宣布，下週即將「離開台灣」，前往加拿大短期進修。她透露此行將砸下6位數台幣（約幾十萬），除了精進語言能力，被問到是否期待異國戀？她也害羞笑說：「蠻期待的，應該很多帥哥！」

▲程予希在影集《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露將前往加拿大進修。（圖／星星相藝提供）



程予希表示，這趟進修除了希望未來能接觸更多國際項目，也想給自己一段充電的時間。不過她最放不下的就是愛犬「Q醬」，坦言這是分開最久的一次，很怕回來後狗狗會忘了她，「就算去唸書，也會每天打給爸媽和Q醬視訊。」至於感情狀態，她笑稱對另一半外型沒有特定標準，但對於在加拿大認識新朋友、甚至來場豔遇充滿期待。

▲程予希展開人生新計畫，也期待「再辦畫展」。（圖／星星相藝提供）

談及在《如果我不曾見過太陽》的演出，程予希透露原先已不想再接學生角色，但被劇本中扭曲的家庭背景深深吸引，才決定打破原則接下挑戰。對於未來戲路，她許願能嘗試內在能量強烈、偏向極端的角色，或者節奏困難的喜劇，希望能好好「玩」一次。

▲曾敬驊（左起）、李沐、程予希在《如果我不曾見過太陽》關係撲朔迷離。（圖／Netflix提供）

除了演員身分，熱愛繪畫的她也預告，若一切順利，明年底將再次舉辦個人畫展。她近期開始嘗試水彩創作，展現不同以往的媒材風格。此外，粉絲也不用擔心聽不到她的聲音，她與林思宇主持的 Podcast《閨屬感》已預錄好足夠存檔，即使人不在台灣，仍會持續陪伴聽眾。