《黑白2》「神級主廚」侯德竹是台灣籍！背景超狂　連胡錦濤都稱讚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯遍全球的實境秀《黑白大廚》迎來第二季開播，延續第一季的熱度，本季找來更多「怪物級」廚師，各個大有來頭，資歷攤開全是業界聲望超高的主廚。其中，米其林一星中式料理主廚侯德竹也被挖出擁有台灣國籍，他是台裔華僑，存在感甚至比第一季的呂敬來主廚更強烈。

▲▼《黑白大廚2》「神級主廚」侯德竹是台灣籍。（圖／翻攝自Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

大廚侯德竹16日出現在《黑白大廚：料理階級大戰2》令韓網震撼不已，他的存在感幾乎並列「善財憎人」，身為在韓中式料理指標的他，甫現身就讓不少後輩嚇到，韓網甚至評語「侯德竹還要給白種元評分滿好笑的」。

侯德竹所帶領的「八仙餐廳」曾入選亞洲前5名餐廳，餐廳研發超過200多道料理，還曾受到胡錦濤、江澤民、朱鎔基等人大力稱讚：「比中國本土料理更優秀。」而他門下最知名的弟子之一包含呂敬來親弟弟呂敬玉。

▲《黑白大廚2》16日開播。（圖／翻攝自Netflix）



事實上，侯德竹擁有中華民國國籍，雖不是在台長大，並未與台灣有太多連結，從小在韓生活，但後來並未更換過護照國籍，而他為中華料理奉獻近60年，是在韓國相當有聲望的中華料理廚師。