2025《MBC歌謠大祭典》 35組完整出演陣容！aespa、Stray Kids陪粉絲跨年

韓國娛樂圈年度音樂盛事接力上！繼2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）、Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）熱鬧落幕後，2025年的最後由KBS、SBS、MBC三大電視台接棒，稍早本屆《MBC歌謠大祭典》的最終完整出演陣容終於公開，妞妞們快看看自己的偶像有沒有在名單裡？

《MBC歌謠大祭典》開播倒數

表演＆主持完整卡司曝光

2025年《MBC歌謠大祭典》 年末盛典今年邁向20週年，特別以「멋（帥氣）」為主題，最終出演名單公開，包含人氣男女組合aespa、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、IDID、ILLIT、ITZY、IVE、izna、KickFlip、KiiiKiii、LE SSERAFIM、LUCY、MEOVV、NCT DREAM、NCT WISH、NEXZ、NMIXX、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、YB、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER以及世界級Beatbox團體BEATPELLA HOUSE。

另外，TOMORROW X TOGETHER成員然竣YEONJUN、SHINee成員珉豪和韓國創作歌手HANRORO都有個人舞台，當然，橫掃新人獎的大勢新人團ALLDAY PROJECT、CORTIS、Hearts2Heart也沒有缺席。

主持陣容由SHINee成員珉豪、Wanna One、NU'EST出身的歌手黃旼炫連續3年接下，另一位新面孔則是由聲勢火爆的男女混聲新人團ALLDAY PROJECT成員「Annie」首度挑戰，《MBC歌謠大祭典》將在12月31日（週三）晚上8點50 分播出，台灣時間7點50分，千萬不要錯過啦！

