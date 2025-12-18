昔跟王子組CP！《全明星》林思宇認「斷聯隊友」　見風波吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

男星范姜彥豐日前拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），粿粿其後發布 17 分鐘影片回應，夫妻雙方隔空交火，掀起網路熱議。林思宇今（18日）和潘君侖出席《台灣囡仔、讚！》記者會，她過去和王子同為《全明星》紅隊隊友，私下交情深厚，時常一同出遊，當時還被推組「宙王CP」，今被問到此事，則說和對方已經沒有聯絡，「就讓他們好好去處理面對」，坦言當時重心都放在練習和想拿冠軍上，沒想到之後會衍生如此多風波。

▲潘君侖、林思宇出席《台灣囡仔、讚！》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

此外，活躍於歌手、演員、主持的「三棲」藝人林思宇，首次擔任兒少節目《台灣囡仔、讚！》主持人，她坦言錄節目時感覺不像在主持，與同學們的真實互動，讓她回憶起自己的求學階段，感到十分幸福也很療癒，她強調：「透過課程與同學相處，讓我看見了好多充滿熱情、活潑又可愛的同學們，讓我感受『台灣囡仔』超有感染力的表現。」

▲潘君侖、林思宇首次共同主持兒少節目，現場火花不斷。（圖／記者徐文彬攝）

潘君侖再度接下主持重任，他在記者會上分享這一年來在主持歷程中的成長與收穫，他透露今年從高山部落走到海底世界，從偏遠山巔走到繁華城市，拜訪全台灣的中小學，同學總是用最直接且純粹的方式介紹自己的學校與家鄉，潘君侖說：「他們曾告訴我『這就是我的家，我很喜歡！』，讓我感受滿滿的熱情與歸屬感，而我也用最自然的方式走進孩子們的內心，引導他們用最自在的方式表達。」