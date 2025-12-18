曾兩度入圍金曲歌王又身兼老師　30歲楊肅浩曝「還不結婚」原因

記者蔡琛儀／台北報導

曾兩度圍金曲台語歌王、專輯等多項大獎的楊肅浩，近日推出專輯中「童年創傷三部曲」之一歌曲〈八月初八〉。不同於過往歌頌親情的作品，他以「88父親節」為歌名，直面成長歷程中的缺憾。這首歌歷時三年反覆修改，最終在他滿30歲隔天完成，也成為他理解父親、與自己和解的重要轉折。

▲楊肅浩推出新歌〈八月初八〉。（圖／典選音樂提供）

楊肅浩坦言，站在而立之年的位置，才意識到父親當年或許也沒有完整的人生模板，在成為父親的年紀，同樣懷抱不安與茫然。這份體悟讓〈八月初八〉不只是對父親的提問，更是一段自我療癒的過程，將童年的傷痕轉化為溫柔而有力量的音樂回應，也希望陪伴聽眾走出各自的陰影。

歌詞中一句「我嘛已經行到你生我的年歲」，也隱約透露他對成家生子的思考，現階段與女友感情穩定的他坦言，因從事教育工作，看見許多家庭的缺位，加上高物價、高房價壓力，讓他雖然有強烈渴望，但對婚姻與育兒仍抱持審慎態度，期待在真正準備好之前，不輕易踏出下一步。

▲楊肅浩透過歌曲與父親和自己和解。（圖／典選音樂提供）

儘管父子情感留下缺口，楊肅浩在音樂路上卻遇見如父親般的引路人，包括董運昌等前輩的提點，成為他持續前行的重要力量。今年除籌備北高巡演，也登上大巨蛋參與民歌50演出，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」