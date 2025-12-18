快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！「一次多2個新成員」 驚喜曬超音波照

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎2023年底和Energy張書偉登記結婚，沒想到，她18日在社群網站驚喜宣布懷孕的好消息，而且還是雙胞胎，「我們家一次多了兩個新成員！」

▲謝京穎證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎）



謝京穎與張書偉結婚滿兩週年，選在今（18日）這個特別的日子公布天大喜訊，而且是一次迎來雙胞胎，她將這份驚喜形容為「年末最甜蜜的聖誕禮物」，夫妻倆正式成為準爸媽。

對於這對雙胞胎寶寶的到來，謝京穎充滿感激，認為這是上天給予最大的恩賜，「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」她也透露這兩個小生命為夫妻倆帶來了巨大的改變，不僅「給了我們強大的力量和滿滿的幸福」，更讓她堅定相信，「有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」

▲▼謝京穎與張書偉當初因拍戲結緣。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎也在貼文中透露了預產期的大致時間，與大家約定「相約明年春暖後見面吧」，並俏皮地標記「一次兩個雙馬寶」，證實將在明年馬年迎來一家四口的熱鬧生活，「歡迎光臨《張宅》我們的寶貝們！」

謝京穎臉書全文：

2025.12.18結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成員

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們

#一次兩個雙馬寶

#年末最甜蜜的聖誕禮物