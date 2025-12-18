《女外科2》3男主全翻車！　蔡淑臻遭虧「有魔咒」尷尬認：有關心

記者蕭采薇／台北報導

蔡淑臻當年憑藉自製自演的公視夯劇《村裡來了個暴走女外科》攀上事業高峰，更一舉封后拿下金鐘獎最佳女主角。然而該劇第2季籌備長達3年卻是「命運多舛」，原定的男主角朱軒洋、王大陸和薛仕凌接連爆出爭議，蔡淑臻也做出回應。

▲蔡淑臻。

蔡淑臻17日晚間亮麗出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，面對續集選角一波三折、被網友戲稱該劇彷彿中了「男主角魔咒」。她展現高EQ，四兩撥千斤地笑回：「敬請大家期待！」不願多談細節。而當被問及是否有關心近期深陷爭議的薛仕凌？她則輕描淡寫地表示：「一直有關心他。」態度相當低調保護友軍。

雖然劇集進度讓人捏把冷汗，但在電影方面卻傳來天大捷報！蔡淑臻主演的電影《左撇子女孩》成功闖入2026年奧斯卡金像獎「最佳國際電影」15強短名單。談及此事，她難掩興奮之情，透露自己凌晨4點就起床緊盯新聞，「看到消息真的非常開心！」蔡淑臻也向全台觀眾喊話，希望大家一起幫忙集氣，讓這部代表台灣的電影能繼續過關斬將，衝向奧斯卡紅毯。

▲蔡淑臻。

同場活動中，「鬼鬼」吳映潔被問及李玉璽宣布結婚的喜訊時，展現一貫的直率個性，竟語出驚人自爆：「哎我嗎？我跟他其實不算朋友哎！」直接「句點」話題，逗樂現場眾人。

話題一轉，她反而對夏于喬（喬喬）懷孕的好消息更有感，興奮直呼：「生小孩是一個很美麗的過程！」雖然忙到還沒傳訊息祝賀，但她也許願未來能幫喬喬的女兒設計一款迷你版服裝，讓母女倆一起穿上時尚母女裝，隔空送上滿滿祝福。

▲吳映潔 。



相較於鬼鬼的「不熟」，鍾欣凌聽到李玉璽結婚的好消息則是開心到不行，透露剛剛一見面就馬上衝去跟對方說恭喜。鍾欣凌感性大讚李玉璽是個「非常非常棒的男生」，看到他能找到相愛的人步入家庭，覺得是一件很棒的事情，言談間滿是寵溺與欣慰，並暖心獻上祝福：「祝他們幸福美滿、長長久久。」

▲鍾欣凌 。