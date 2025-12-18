轟動全美BL影集《烈愛對決》來了 　全台19日上線第2季已續約

▲既然故事設定為冰上曲棍球選手，是的，《烈愛對決》保證有好看的養眼畫面。（HBO Max提供）



過去幾個星期，有一齣影集異軍突起，硬是在串流大戰中從許多強檔戲劇裡瓜分大量的收視戶，甚至讓HBO Max主動喊出續約第2季！這就是被譽為HBO有史以來第一齣BL影集的《烈愛對決》（Heated Rivalry）！

其實《烈愛對決》（Heated Rivalry）一開始是加拿大的Crave付費電視頻道所製作，而HBO Max則買下在串流平台的播出版權，於11月28日開播。面對Netflix來勢洶洶的《怪奇物語5》，以及HBO自家的《牠：歡迎光臨得利鎮》兩大強檔的夾殺，《烈愛對決》的評論與收視率一路倒吃甘蔗，甚至在社交媒體上颳起一股旋風，儘管第一季還有2集還沒播，HBO Max已經立刻宣佈直接續約第2季。

▲《烈愛對決》圍繞著在兩位處於敵對競爭狀態的冰上曲棍球選手，卻意外地被彼此吸引，發展出一段矛盾的愛情關係。（HBO Max提供）

所以《烈愛對決》到底有什麼魅力？翻拍自小說《Game Changer》，敘述兩位處於競爭狀態的冰上曲棍球選手，私下卻互相被對方所吸引，讓他們的職業生涯與感情爆發了矛盾的衝突，越是知道不該愛，就忍不住去愛。從一開始影集宣佈開工以來，原著小說的粉絲就熱烈支持，不斷在社交媒體上助陣、拉抬聲勢，終究讓HBO Max買下這齣戲。而影集推出後，也成功拉攏到女性觀眾、以及同志族群的收視，光是兩個男主角之間的矛盾愛恨糾察，引發了許多網路迷因哏圖瘋傳，可以說堪稱是HBO有史以來頭一齣BL影集。

其實在歐美觀眾之間，也有大量的腐女觀眾，但她們之前都只能透過一些暢銷小說的同人誌，例如《哈利波特》 《暮光之城》的論壇，來滿足這方面的奇想。但是《烈愛對決》等於是正面對決，大膽地把同志愛情跟現實中的體育賽事結合，特別是挑選兩位長相與體格都能讓女性觀眾流口水的演員擔綱。誠如《烈愛對決》的製片宣稱，「目前能夠取悅女性觀眾的題材實在太少了，因此，一旦進入這個世界後，她們的反應都非常直接，我想這世界還有很多文化素材，還無法全面反應出女性觀眾的喜好。」

跟其他以體育賽事為背景的戲劇不同，《烈愛對決》打造出一個沒有什麼厭女文化的宇宙，兩個男人彼此欣賞、吸引，甚至隔空調情，可以說某個程度上吻合女性觀眾的烏托邦定義。當然，以性吸引力為賣點的電視劇不在少數，但往往都是針對男性觀眾為出發點，這些劇中女星的裸露尺度、性感的定義，都是為了討好男性。但是《烈愛對決》恰好顛倒，這裡頭所有的性愛跟裸露畫面，都是讓女性觀眾為之臉紅心跳。

大家都會納悶，就算《烈愛對決》的兩位男主角有多可口，可是他們被設定為男同志啊？又不會愛上女人？！女性觀眾為什麼會對他們痴迷呢？這又再次提到BL影集本身的賣點，就是打造出對女性充滿魅力、但從頭到尾都不會傷害女性男主角，這種男人在現實中根本很難找到。BL影集近期才在歐美冒出頭，像是Netflix的《戀愛修課》，或Prime Video的《王室緋聞守則》，但這兩齣戲的主角都被設定為學生、或者社會新鮮人，《烈愛對決》則是體育健將，擺明了就是要「賣肉」。總之12月19日本劇就要登上台灣HBO Max，大家快點上車！

