YTR徐海莉鬆口談第二胎！　住飯店脫口喊：可以來這坐月子嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉去年11月和經紀人丹尼爾結婚，今年5月透過社群發文向各界報喜，正式宣布平安產下女兒「黃海膽」，平時會透過社群記錄生活的她，近日也在限動中鬆口二胎的進度。

▲▼徐海莉出國度假。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）

徐海莉最近飛往日本度假，今（17）日她在社群限動曬出飯店內裝照，並配文寫道：「聽說是住了之後，靈魂會留在這裡的飯店。」接著她坦言原本是想表達該飯店讓人極致放鬆，殊不知在寫完後，她自己卻越看越不對勁，並忍不住發揮幽默本色在文中自嘲：「原本想要很詩意，但怎麼有點怪怪的？」

▲▼徐海莉鬆口二寶計畫。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）

除了對飯店環境讚不絕口，徐海莉似乎因為太滿意這裡的設施與服務，竟在文中半開玩笑地許願詢問道：「我下次可以來這裡坐月子嗎？」這句突如其來的「坐月子」宣言，立刻引發網友揣測她是否「好事近了」，或是有備孕計畫。為此，徐海莉隨後趕緊發布第三篇限動透露二胎進度，並要大家不要誤會，「還沒，我才剛減肥完，不急著有二寶。」