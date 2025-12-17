ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李玉璽認愛不到1年閃婚！轉變關鍵曝
超商連續5天「買1送1」懶人包
2025「10大電影榜單」揭曉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 張震嶽 金賽綸 連晨翔 劉品言 邱志宇 舒淇 李安

血肉果汁機唱完芬蘭、南韓「宣布唱進高流」！　大咖歌王再次力挺

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲金曲、金音最佳樂團肯定的血肉果汁機，繼去年成為首團解鎖台北流行音樂中心的金屬樂團後，將於12月27日在高雄流行音樂中心舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，並邀請金曲歌王MC HotDog熱狗再度合體，重現北流經典「血熱狗汁機」組合。

▲▼血肉果汁機。（圖／文化總會提供）

▲血肉果汁機將於12月27日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／文化總會提供）

邁入第五屆的「建宮蓋廟」是樂團最具代表性的演唱會品牌，以「台上台」為特色，去年北流三層樓高「血肉宮」震撼現場，結合燈光、視訊及樂團渲染力，讓觀眾幾不以。高流場將延續北流嘉賓陣容，包括Beyond Cure主唱蝙蝠Bat Lin及MC HotDog熱狗，樂團承諾呈現「北流原汁原味，還有更多驚喜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上個月推出的新曲〈Hackery〉將人生比喻為電玩遊戲遭駭客病毒入侵，傳達「破壞體制，走出二分法的第三條路」的未來科技寓言。團員表示，從鼓、樂器到Pedals聲音皆以最真實方式錄製，形成粗糙卻精緻、野性卻乾淨的獨特美感。吉他手阿霖形容：「如果洛克人X9開場音樂長什麼樣子，那就是這個樣子。」

▲▼血肉果汁機將進軍高流。（圖／血肉果汁機提供）

▲血肉果汁機將攜手熱狗再次嗨翻高流。（圖／血肉果汁機提供）

2025年血肉果汁機海外邀約不斷，包括首登南韓釜山搖滾、參加新加坡Bay Beats及芬蘭F:F:F音樂節，血肉果汁機分享，海外累積的能量與經驗，將完整帶回台灣。12月27日高雄演唱會購票詳上KKTIX。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

血肉果汁機

推薦閱讀

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

6小時前

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

12小時前

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

4小時前

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

6小時前

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

19小時前

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

10小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

19小時前

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

5小時前

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

11小時前

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

9小時前

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

認愛不到1年閃婚！　「爆許允樂肚皮有喜」李玉璽親揭當爸進度

3小時前

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

6小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

張捷曝「家人在校被掐脖子」　後續展開他欣慰：把我們教的用出來了

10分鐘前0

洋女婿換心失敗病逝！賴佩霞忍痛曝「全家又哭又笑」　謝沛恩認：婚禮沒計畫

23分鐘前0

韓韶禧首擔綱商業片女主角　遭全鐘瑞爆私下真面目：這點讓我很意外

29分鐘前0

YTR徐海莉鬆口談第二胎！　住飯店脫口喊：可以來這坐月子嗎？

47分鐘前0

有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

1小時前0

史上最帥主席！金馬執委會宣布「張震接棒」　李屏賓曝內幕：李安也支持

1小時前10

汪蘇瀧遭爆「10年前隱婚生子」！爆料者喊不怕告　官方火速回應

1小時前10

準備踩點！葉舒華現身桃園打卡絕美景點　無敵美照全曝光

1小時前20

范姜彥豐秀手臂照「體重胖回69公斤」　8字洩真實近況：踏實

1小時前0

血肉果汁機唱完芬蘭、南韓「宣布唱進高流」！　大咖歌王再次力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老
    6小時前3225
  2. 林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝
    12小時前1412
  3. 快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
    4小時前82
  4. 快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽
    6小時前2212
  5. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    19小時前1818
  6. 葉全真EMBA同學變戀人
    10小時前149
  7. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    19小時前82
  8. 離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老
    5小時前1012
  9. 47歲楊宗緯爆當爸！
    11小時前47
  10. 許富凱怒批：喝酒不開車到底有多難理解
    9小時前4231
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合