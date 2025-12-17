血肉果汁機唱完芬蘭、南韓「宣布唱進高流」！　大咖歌王再次力挺

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲金曲、金音最佳樂團肯定的血肉果汁機，繼去年成為首團解鎖台北流行音樂中心的金屬樂團後，將於12月27日在高雄流行音樂中心舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，並邀請金曲歌王MC HotDog熱狗再度合體，重現北流經典「血熱狗汁機」組合。

▲血肉果汁機將於12月27日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／文化總會提供）

邁入第五屆的「建宮蓋廟」是樂團最具代表性的演唱會品牌，以「台上台」為特色，去年北流三層樓高「血肉宮」震撼現場，結合燈光、視訊及樂團渲染力，讓觀眾幾不以。高流場將延續北流嘉賓陣容，包括Beyond Cure主唱蝙蝠Bat Lin及MC HotDog熱狗，樂團承諾呈現「北流原汁原味，還有更多驚喜」。

上個月推出的新曲〈Hackery〉將人生比喻為電玩遊戲遭駭客病毒入侵，傳達「破壞體制，走出二分法的第三條路」的未來科技寓言。團員表示，從鼓、樂器到Pedals聲音皆以最真實方式錄製，形成粗糙卻精緻、野性卻乾淨的獨特美感。吉他手阿霖形容：「如果洛克人X9開場音樂長什麼樣子，那就是這個樣子。」

▲血肉果汁機將攜手熱狗再次嗨翻高流。（圖／血肉果汁機提供）

2025年血肉果汁機海外邀約不斷，包括首登南韓釜山搖滾、參加新加坡Bay Beats及芬蘭F:F:F音樂節，血肉果汁機分享，海外累積的能量與經驗，將完整帶回台灣。12月27日高雄演唱會購票詳上KKTIX。