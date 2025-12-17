鞠婧禕隊友控「公司逼女成員陪酒」！　開砲怒列8宗罪：坑騙小女孩

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星鞠婧禕有「四千年一遇美女」之稱，近日和前東家絲芭傳媒撕破臉，雙方隔空開砲，曾是同公司的前SNH48隊友曾艷芬發聲替她抱屈，稱絲芭對藝人的收入分配存在嚴重不公，甚至爆料公司會挑選一些成員「陪酒」，引發外界譁然。

曾艷芬17日在微博發表長文，列出絲芭的8宗罪，指控對藝人的收入分配存在嚴重不公，公司分9成員分1，且惡意停發工資、貶低成員價值，簽約期間的合約條款不合理，她解釋當時二期生的合約本應為8年，如果到期時還沒滿30歲就會自動續約到30歲，根本不存在長達20年的合約，打臉前東家的謊言。

▲曾艷芬替鞠婧禕抱屈。（圖／翻攝自微博）



曾艷芬還指出，粉絲每年為她們投票的金額高達數百萬元，但公司卻只給予她們最高3萬人民幣（約14萬元台幣）的月薪，並拖欠總選的獎金，她因為沒拿到工資想解約，還反被索討300萬人民幣（約1400萬元台幣）的違約金，直言：「這不是坑騙小女孩嘛。」

更過分的是，曾艷芬不滿粉絲遭前東家壓榨，只要成員一給粉絲簽名就會被罰錢，成員也長期被PUA，「那時候想融資上市還被公司安排去陪那些老板喝酒，當然也不是全部成員，就是公司會挑一些人。不過我相信王總是會保護成員的，不會讓成員去做什麽很過分的事，只是一個應酬估計陪陪喝酒吃飯啥的。」不滿成員都把王總當成父親一樣尊敬，但王總卻想毀掉不聽話的成員。

曾艷芬指控絲芭傳媒8宗罪：

1.藝人的收入分配存在嚴重不公

2.惡意停發工資

3.貶低成員價值

4.簽約期間的合約條款不合理

5.粉絲遭壓榨

6.公司安排成員陪酒

7.毀掉不聽話的成員

8.長期PUA+辱罵成員