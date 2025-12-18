謝金燕飛首爾見KARA妮可！PO大哭圖「終於見面」友情項鍊曝：台北見

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕參加陸綜《乘風2024》（浪姐5）的過程中，與韓國女團KARA成員Nicole（鄭妮可）成為好友。儘管節目已播完超過1年，雙方情誼仍在，她最近更直接飛去首爾看對方，讓不少粉絲看了相當感動。

▲謝金燕最近飛去首爾看妮可。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



畫面中，可以看到謝金燕頭戴灰色針織貓耳帽，搭配雙麻花辮，穿著卡通T恤渾身散發出少女氣息，身旁的妮可則是以米白色高領上衣入鏡，兩人秀出分別代表名字縮寫的「J」與「N」的項鍊，顯見雙方深刻的友情。

▲妮可和謝金燕有友情項鍊。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



除了在室內合影，謝金燕和妮可也在街頭開心自拍。妮可身穿充滿節慶氛圍的紅色格紋大衣，手拿綠色瓶裝飲品對鏡頭燦笑，謝金燕則開心到躺在她的肩膀上，隔著螢幕都能感受到歡樂氣氛。

▲謝金燕和妮可開心乾杯。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



對此，謝金燕附上3個大哭的表情符號直呼，終於再度和妮可見面了，遺憾這次相聚的時間太短，「上次去大阪看妳！這次去首爾看妳！下次換妳來台北看我囉」，期待彼此下次在台灣碰面的那天。