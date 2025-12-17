許允樂點頭嫁李玉璽！　前夫張兆志送祝福「對外喊話1事」

記者孟育民／台北報導

38歲女星許允樂在2023年底與「愛情專家」張兆志離婚，6年婚姻劃下句點，今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，2人因合作舞台劇《婚內失戀》擦出火花，感情逐漸升溫。稍早李玉璽更在臉書宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，瞬間湧入大批粉絲與好友獻上祝福。對此，許允樂前夫張兆志也送上祝福。

▲張兆志祝福許允樂。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、李玉璽）

張兆志雖然和許允樂離婚，但仍時常以友好關係給予對方支持，對於前妻婚訊，稍早也送上祝福表示：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

▲張兆志、許允樂。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生、許允樂的老兵魂）

李玉璽今開心在社群曬出婚紗照，並寫道自己不擅長儀式感這些重要的事情，但許允樂並沒有要他學會，只是把生活變得「小到剛好只有我們聽得到。」對於生活中的小細節，她沒有要求，而是牽著他的手、陪他一起面對，讓世界慢下來、兩人共同前行，李玉璽感性表示：「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。她是許允樂。今天我們結婚了。會的，我們會一起變老。」文中滿溢幸福。

