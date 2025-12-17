鞠婧禕開戰公司！遭控「私人出遊還報公帳」　她怒反擊：騙簽雙重合約

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星鞠婧禕有「四千年一遇美女」之稱，近日卻和經紀公司撕破臉，網傳她指控公司在合作期間支付極低工資，未獲得業務分成且長期受到壓榨等，公司絲芭傳媒發聲明反擊遭抹黑，提出6點控訴鞠婧禕常拿私人出遊的費用來報帳，且已支付7年的1億多元人民幣酬勞，雙方各執一詞砲火猛烈。

鞠婧禕正值事業上升期，10年合約到期後卻與前東家絲芭傳媒陷入糾紛，鞠婧禕控訴前東家簽訂「雙重合同」隱瞞真實收入，以及長期攔截自己該有的抽成等等，屬於違約行為，因此於2024年6月15日發函解約，法律上合約即時終止，絲芭傳媒則堅稱合約未到期，反訴鞠婧禕違約。

▲「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛。（圖／翻攝自微博）



鞠婧禕主張合約早在2024年6月終止，但絲芭卻聲稱存在一份2018年的補充協議，將合約延長至2033年，網上開始傳出鞠婧禕在合約期間工資低，未獲得業務分成且長期受到壓榨等說法。絲芭發聲明指出，截至2024年5月已支付1.39億元人民幣（6.17億元新台幣），且有本人簽收憑證。

▲「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛。（圖／翻攝自微博）



對於鞠婧禕身為當紅女星，卻只有月收25萬人民幣（約110萬元台幣）的說法，絲芭也反駁，自2017年起每月支付的25萬元工資是為了滿足上海市人才引進的納稅需求，而非其全部收入，另外還配了一台名車供她代步、提供上海外灘地江景豪宅供她及助理居住，甚至控訴她私人旅遊聚會的費用都向公司報帳，公司稱為「顧全大局」也全部埋單。

▲鞠婧禕前東家聲明。（圖／翻攝自微博）



前東家嚴詞控訴鞠婧禕毫無感恩之心，還顛倒黑白，進一步引導粉絲網暴公司，鞠婧禕則透過其工作室及律師發表聲明，正式宣布已成為獨立藝人，並反擊前東家，稱所謂的「私人開支」實際上是從她的工資中扣除的，所謂的7年1.39億元酬勞並不代表她的淨收入，而是包括了工作室的運營成本，雙方依舊各執一詞。