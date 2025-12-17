江柏樂小16歲愛妻遭爆料　七億身價命理老師回應了

記者葉文正／台北報導

64歲命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，對此，江柏樂回應令人吃驚。

▲江柏樂愛妻意外被捲入富商報導。（圖／記者徐文彬攝）

對於此報導，江柏樂一開始很驚訝，直言不知道，之後看過報導，他表示：「我真的不知道（這件事），我也不知道他（王廣德）是誰、做什麼的？」對於妻子被捲入此事感到無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 江柏樂在命理界多年。（圖／記者徐文彬攝）

江柏樂更表示：「不要聽人家亂說，30年前我跟我不認識我老婆，不要報導這個無聊的問題，你要我家庭革命哦。」

根據《鏡週刊》報導，近日王廣德在飯局抖出內幕，命理專家江柏樂的妻子雯雯，是他愛情長跑十年的前女友，當時女方還是大學生，王廣德對她很大方，不僅贈送台北天母房產，還稱雯雯是自己人生中少數的「真愛」。

但最後因為雯雯母親反對而分開，雯雯母親透過朋友介紹，尋求命理師江柏樂作法斬桃花，作法後雯雯雖對王廣德情意漸淡，卻轉而愛上江柏樂。其實，江柏樂之前曾分享，剛結婚時為了拴住雯雯的心，對她施展法術，並誇口符咒一直有效，讓老婆只愛他一人。