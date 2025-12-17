ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李進良讚小禎新歡「有味道」
「斷崖式曖昧」3大原因
福岡持刀刺傷「原本目標是偶像」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

2025是她的年！詹子萱入選「英媒百大名單」　5部戲霸屏自嘲：像打不死蟑螂

記者蕭采薇／台北報導

詹子萱16日傳出捷報，她強勢入選英國指標性文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受國際關注的亞洲新世代演員。今年可說是她的「豐收年」，除了獲國際肯定，更一口氣迎來5部影視作品連發，從輔導老師演到潑辣社工，展現驚人爆發力。

▲《監所男子囚生記》是詹子萱（左）第一次喜劇演出，與劉以豪（右）的對手戲互動最多。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》是詹子萱（左）第一次喜劇演出，與劉以豪（右）的對手戲互動最多。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

得知入選《DAZED》百大名單，詹子萱驚喜直呼：「這是年末前收到的一個好消息！」回顧這一年，她形容自己像是再次進化，不僅抗壓性變強，對演員身分也有了更直率的體悟。她幽默地自比是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是在每個當下盡力完成，「做不好就自我檢討，下次再來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物。（圖／甯聚力文創提供）

▲詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物。（圖／甯聚力文創提供）

在眾多作品中，詹子萱特別點名《我們與惡的距離2》。她在劇中飾演背負童年創傷與恐慌症的輔導老師「簡齊蕙」，角色遊走在加害者與被害者之間，層次極為複雜，是她演員歷程的重要一站。

▲▼演完《我們與惡的距離2》！詹子萱自爆想挑戰同志、反派、殺人犯等角色。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

▲詹子萱透露想挑戰同志、反派、殺人犯等角色。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

此外，她也參與港劇《存酒人》飾演調酒師，以及在《監所男子囚生記》中化身潑辣社工。演上癮的她也許願，未來最想挑戰同志、反派與殺人犯等角色，持續突破極限。

▲詹子萱（右）第一次挑戰喜劇演出，與陳澤耀（左）有精彩對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲詹子萱（右）第一次挑戰喜劇演出，與陳澤耀（左）有精彩對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

除了沈重題材，詹子萱也迎來人生第一次喜劇演出，在劇中與劉以豪有大量對手戲。談起這位男神搭檔，她笑說對方「悶騷、有趣又純真」，兩人在現場充滿即興火花，合作起來相當自在。展望未來，她也許願希望能與周迅、周冬雨、金高銀等影后級演員同框飆戲。

▲從《我們與惡的距離2》出發！詹子萱演技全面升級。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

▲從《我們與惡的距離2》出發！詹子萱演技全面升級。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

詹子萱

推薦閱讀

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

7小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

8小時前

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

7小時前

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

10小時前

10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

9小時前

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

12小時前

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

12/16 07:26

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

9小時前

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

10小時前

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

1小時前

高雄櫻花音樂節來了！　首波韓團卡司官宣「是BOYNEXTDOOR」

高雄櫻花音樂節來了！　首波韓團卡司官宣「是BOYNEXTDOOR」

13小時前

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

19小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

日團工作人員遭粉絲「持菜刀刺傷」！　活動連續取消

6分鐘前0

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

23分鐘前0

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

1小時前40

捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強　繼李安後再寫歷史「台灣第一位女導演」

1小時前23

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

1小時前0

2025是她的年！詹子萱入選「英媒百大名單」　5部戲霸屏自嘲：像打不死蟑螂

7小時前40

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

7小時前88

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

8小時前41

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

9小時前20

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    7小時前168
  2. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    8小時前81
  3. 連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下：女兒很會哄睡我
    7小時前8
  4. 《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光
    10小時前4
  5. 10億女星「豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅
    9小時前101
  6. 30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢
    12小時前6
  7. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    12/16 07:263659
  8. HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭捕認：原本目標是偶像
    9小時前4
  9. 陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」直播帶貨掀議
    10小時前
  10. 舒淇「素顏演農婦」被質疑不搭
    1小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合