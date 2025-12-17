2025是她的年！詹子萱入選「英媒百大名單」　5部戲霸屏自嘲：像打不死蟑螂

記者蕭采薇／台北報導

詹子萱16日傳出捷報，她強勢入選英國指標性文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受國際關注的亞洲新世代演員。今年可說是她的「豐收年」，除了獲國際肯定，更一口氣迎來5部影視作品連發，從輔導老師演到潑辣社工，展現驚人爆發力。

▲《監所男子囚生記》是詹子萱（左）第一次喜劇演出，與劉以豪（右）的對手戲互動最多。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

得知入選《DAZED》百大名單，詹子萱驚喜直呼：「這是年末前收到的一個好消息！」回顧這一年，她形容自己像是再次進化，不僅抗壓性變強，對演員身分也有了更直率的體悟。她幽默地自比是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是在每個當下盡力完成，「做不好就自我檢討，下次再來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物。（圖／甯聚力文創提供）

在眾多作品中，詹子萱特別點名《我們與惡的距離2》。她在劇中飾演背負童年創傷與恐慌症的輔導老師「簡齊蕙」，角色遊走在加害者與被害者之間，層次極為複雜，是她演員歷程的重要一站。

▲詹子萱透露想挑戰同志、反派、殺人犯等角色。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）



此外，她也參與港劇《存酒人》飾演調酒師，以及在《監所男子囚生記》中化身潑辣社工。演上癮的她也許願，未來最想挑戰同志、反派與殺人犯等角色，持續突破極限。

▲詹子萱（右）第一次挑戰喜劇演出，與陳澤耀（左）有精彩對手戲。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

除了沈重題材，詹子萱也迎來人生第一次喜劇演出，在劇中與劉以豪有大量對手戲。談起這位男神搭檔，她笑說對方「悶騷、有趣又純真」，兩人在現場充滿即興火花，合作起來相當自在。展望未來，她也許願希望能與周迅、周冬雨、金高銀等影后級演員同框飆戲。

▲從《我們與惡的距離2》出發！詹子萱演技全面升級。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）