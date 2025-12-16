上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

▲楊弦14日不幸離世。（圖／資料照，中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

台灣現代民歌運動的重要推手、被譽為「民歌教父」的音樂人楊弦，上月才現身大巨蛋開唱，不料近來卻驚傳過世，享壽75歲，楊弦一生致力於校園民歌的開創與推廣，對台灣流行音樂影響深遠，消息傳出後震驚樂壇，他的遺孀Lydia稍早也透過友人發聲表示，楊弦先生於 12月12日入院，並於 12月14日中午平靜離世。

Lydia表示針對仍有親友關心並欲聯繫演唱、出版等事宜，「很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」目前家人已為楊弦安排追思誦經祝念，後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行公告。

Lydia也以文字追憶相伴一生的摯愛，她回憶兩人曾一同拜訪一位老師，老師提及他們在前世是修行的道友，甚至會為打掃庭院各持不同意見，讓她莞爾一笑，「因為那樣的畫面，像極了這一世的你。」她感性說：「認識你，讓我真正明白什麼是修行，這是我此生最大的收穫。」Lydia表示，楊弦是一位修行者，「此生修行、此生相伴，並期盼未來能在修行的道路上於光中再相逢。」

家屬也向外界致謝：「謝謝大家對楊弦的關愛與惦念，願他安住光明與慈悲之中，心安自在；也願大家平安、健康、喜樂。」

