12月18日星座運勢／射手夢想變事業！ 處女有賺錢運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：保持正向想法
感情：愛情風平浪靜
財運：注意進場時機
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：處女
雙子座 ♊
工作：順利取得訂單
感情：實現愛情美好
財運：豐盛獲利到來
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：投入心血工作
感情：快樂歡愉無憂
財運：切勿進行合夥
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：勇於追逐夢想
感情：愛情喜氣洋洋
財運：小心亦步亦趨
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：成功來自模仿
感情：跟人聯繫情感
財運：解除財務恐懼
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子
處女座 ♍
工作：得到事業靈感
感情：可多向外活動
財運：有賺錢的機運
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：凝聚員工向心
感情：獲得情感安慰
財運：繼續保持學習
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：幫助他人成功
感情：約會不被干擾
財運：聽取眾人意見
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：蘊釀成功習慣
感情：好心情好戀情
財運：保持開放心態
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：為想要而努力
感情：曖昧擦出火花
財運：努力持續賺錢
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：相信一切可能
感情：外出特殊機遇
財運：團隊合作賺錢
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
射手座 ♐
工作：夢想成為事業
感情：外出旅遊散心
財運：可以開始收穫
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
