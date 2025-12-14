連張員瑛都被融化！李濬榮舉手幫擋雨　畫面太浪漫⋯網暴動：犯規

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李濬榮近日與張員瑛主持「2025 Music Bank Global Festival in JAPAN」，兩人首次搭檔就獲得滿滿稱讚聲，尤其是演唱會場在為室外，現場突然下起小雨，他細心地拿起手卡幫張員瑛擋雨，畫面美到宛如在拍韓劇，既紳士又浪漫的互動，引起全網暴動，韓網讚爆「我要嫁給李濬榮」、「李濬榮犯規」，也有人笑虧「看起來連張員瑛都被融化了」。

▲▼李濬榮幫張員瑛擋雨畫面在韓引起熱議。（圖／翻攝自예능 뭐볼래YouTube）



李濬榮與張員瑛於13、14日擔起音樂節「2025 Music Bank Global Festival in JAPAN」的主持責任，由於場地設在室外，現場卻突然飄起雨，他擔心女生淋到雨，主動拿起自己的手卡幫對方擋雨，暖心的舉動全程都被粉絲拍下來，值得一提的是，他完全沒有肢體接觸，特地把手抬得很高，細節又更讓人直呼「心動」。

▲李濬榮日前在高雄擔心舒華的畫面已經造成一波轟動。（圖／翻攝自예능 뭐볼래YouTube）



事實上，李濬榮在與舒華搭檔ACON主持人，就已經因為「紳士舉動」曾造成一波討論，當天舒華穿著高跟鞋、提起禮服裙擺準備下樓梯，他擔心舒華沒踩穩跌倒，還預先伸出手以防意外發生，且他的手同樣絲毫沒有碰到女生，僅是隔空做準備，影片讓大批粉絲融化。

李濬榮對所有女生都一視同仁，過去張度練（張度妍）在台上突然要調整禮服，他也是立刻把自己的西裝外套打開，幫女生遮住前方，讓人非常放心。而他與恩地出席戲劇發布會時，恩地的高跟鞋帶突然斷掉，由於女生當時穿著裙子，他同樣馬上站到女生前方幫忙擋住裙底，相當貼心。

