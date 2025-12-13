秒殺！金唱片獎門票完售　JENNIE、CORTIS、蔡依林大巨蛋將同台

▲金唱片獎將於大巨蛋舉行，卡司太強門票秒殺。（圖／翻攝自Facebook／SuperDome超級圓頂）



記者董美琪／綜合報導

韓國音樂盛事「第40屆金唱片獎」（The 40th Golden Disc Awards）即將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行。本屆典禮首次移師台灣，卡司陣容強大，包括BLACKPINK成員JENNIE、最強新人CORTIS、ATEEZ、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、ZEROBASEONE等共18組人氣K-pop藝人。台灣天后蔡依林則受邀擔任頒獎嘉賓，韓劇男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮也將出席，主持人由文佳煐與成始璄搭檔。

今（13日）上午11時30分，ibon售票系統正式開賣，粉絲一早便守在電腦前搶票。由於系統設有「等候區」，部分人等超過一小時才能進入購票頁面，甚至有人在等待過程中頁面突然跳回首頁，被迫重整，導致原本的等待順序失效、票券搶不到，令粉絲崩潰。搶票狀況為最低票價2980元、最高票價8980元的票券最快售罄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午4點，主辦單位「超級圓頂」曾宣布加開B1層112～114區20至32排視線受阻區作最後清票機會，但仍無法滿足所有粉絲需求，傍晚門票已確認全面完售，引發不少未能搶票粉絲哀號，但成功入手票券的粉絲則興奮期待當天進場一睹偶像風采。

主辦單位SuperDome超級圓頂晚間7點多在官方社群公告，「第40屆金唱片獎門票已全部售罄，感謝大家的熱情支持！」這場被譽為「韓國葛萊美」的音樂盛會，不僅吸引韓國頂流藝人，也凝聚台灣粉絲高度關注，勢必成為2026年初最受矚目的演唱盛典。