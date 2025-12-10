金唱片懶人包／卡司、票價、售票日一次看！大巨蛋交通接駁全攻略
記者張筱涵／綜合報導
K-POP粉絲請尖叫！南韓樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日首度攻進臺北大巨蛋！這場被譽為「韓國葛萊美」的音樂盛會，適逢40週年里程碑，演出陣容堪稱歷代級豪華，面對這場不能錯過的視聽饗宴，你也準備好要搶票了嗎？為了助大家一臂之力，《ETtoday星光雲》特別整理了這篇終極懶人包。
▲第40屆金唱片將在2026年1月10日舉行。（圖／翻攝自X／_GoldenDisc）
金唱片頒獎典禮時間、地點
時間：2026年1月10日（六）17:30
地點：臺北大巨蛋
主辦單位：超級圓頂
協辦單位：宏將傳媒
聯合贊助：中華航空、威剛科技、BESSIE'U天后闆妹
金唱片頒獎典禮售票資訊
售票時間
2025年12月13日（六）中午11:30
售票平台
票價
NT$8,980 / NT$7,980 / NT$6,980 / NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980（全區對號入座＆實名制售票）
購票限制
◼️ 本活動全區為實名制，購票與進場驗票請遵守相關規定。
◼️ 僅限電腦配位（支援行動裝置網頁購票），每個會員帳號限購2張。
◼️ 付款方式：僅提供信用卡付款。
◼️ 購票前請務必先使用社群（Google、uniopen、LINE、Apple）登入後方可購票。
◼️ 系統將於開賣前一小時開啟「虛擬等候室」，開賣並開啟排隊後，系統將對等候室內的消費者分配排隊序號，請耐心等候，依序號進入購票頁面。
身障人士購票提醒
◼️ 僅限網站購票，並於活動開賣時間同時開賣。
◼️ 須於購票一日前至會員資料完成「身心障礙者身份認證」才能購買，售票當天無法保證能認證成功，若未及時完成認證則無法購票。
◼️ 每會員帳號身障者限購一張身障票及一張陪同票，數量有限售完為止。
金唱片頒獎典禮票價座位圖
金唱片頒獎典禮卡司陣容
主持人：成始璄、文佳煐
演出陣容：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ。
頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林。
金唱片頒獎典禮入圍名單
音源本賞（依A－Z英文排序排列）
aespa
ALLDAY PROJECT
BLACKPINK
BOYNEXTDOOR
G-DRAGON
Hearts2Hearts
Hwang Karam（황가람）
IU
IVE
JENNIE
KiiiKiii
LE SSERAFIM
Maktub
MEOVV
OVAN
PLAVE
Rosé
SEVENTEEN
Woody
ZOZAZZ
專輯本賞（依A－Z英文排序排列）
ATEEZ
&TEAM
aespa
伯賢
CxM
ENHYPEN
G-DRAGON
IVE
i-dle
JENNIE
Jin
NCT DREAM
NCT WISH
RIIZE
SEVENTEEN
Stray Kids
THE BOYZ
TOMORROW X TOGETHER（TXT）
TWICE
ZEROBASEONE（ZB1）
新人賞（依A－Z英文排序排列）
AHOF
ALLDAY PROJECT
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Hearts2Hearts
idntt
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
NouerA
ZOZAZZ
金唱片頒獎典禮交通指南－臺北大巨蛋
▲金唱片將在臺北大巨蛋舉行。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）
一、大眾運輸
1. 捷運
捷運藍線（板南線）國父紀念館站4號及5號出口
2. 公車
◼️ 捷運國父紀念館站(忠孝)：202、212、212 夜、212 直、232 快、299、600、919、忠孝幹線、臺北觀光巴士紅線。
◼️ 捷運國父紀念館站(光復)：202、204、254、282、288、承德幹線。
3. 自行開車
◼️ 國道1號北上（堤頂大道）：沿國道1號前往臺北堤頂大道一段
從國道1號的18-堤頂出口下交流道繼續開往松山區→沿市民大道前往信義區基隆路一段→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。
◼️ 國道1號北上（建國高架）：沿國道1號前往建國高架
從國道1號和建國高架道路前往大安區忠孝東路出口下交流道→行駛到忠孝東路/忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。
◼️ 國道1號南下：沿國道1號前往臺北南京東路六段
從國道1號的17A-內湖出口下交流道→走環東大道→沿環東大道前往信義區基隆路一段→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。
◼️ 國道3號北上：國道3號接信義快速道路前往信義區信義路五段。
從信義快速道路出口下交流道前往基隆路/市政中心→走松仁路前往忠孝東路五段/忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。
◼️ 國道3號南下：國道3號前往新台五路一段/台五線。
從國道3號的12-新台五路號出口下交流道→前往南港區環東大道→走環東大道前往信義區→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。
◼️ 市民大道
市民大道光復南路出口下→右轉光復南路→靠左往忠孝東路後左轉進入園區。
二、計程車（僅活動期間營運）
◼️ 搭乘地點
辦公棟 B1 F，請於辦公棟入口搭乘電梯或步行樓梯至B1F計程車排班區搭乘。
◼️ 排班區服務時間
配合活動後1小時至活動結束後1小時
▲大巨蛋計程車指南。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）
三、活動免費接駁專車（僅活動期間營運）
◼️ 搭乘與下車點
忠孝東路及光復南路側設有接駁車停靠區，共6線免費接駁專車，分別為松山車站線、臺北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、水源市場線及臺北車站線。
◼️ 接駁車服務時間：
活動前2小時：約每15分鐘一班（外站發車）
活動期間：約每30分鐘一班
活動結束後：約每5～10分鐘一班（臺北大巨蛋發車）天候及交通因素除外
▲大巨蛋接駁車指南。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）
3. 接駁車路線圖
▲大巨蛋接駁車路線表。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）
