金唱片懶人包／卡司、票價、售票日一次看！大巨蛋交通接駁全攻略

記者張筱涵／綜合報導

收合 ▲ 快速目錄 金唱片頒獎典禮時間、地點 金唱片頒獎典禮售票資訊 金唱片頒獎典禮票價座位圖 [廣告]請繼續往下閱讀... 金唱片頒獎典禮卡司陣容 金唱片頒獎典禮入圍名單 金唱片頒獎典禮交通指南

K-POP粉絲請尖叫！南韓樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日首度攻進臺北大巨蛋！這場被譽為「韓國葛萊美」的音樂盛會，適逢40週年里程碑，演出陣容堪稱歷代級豪華，面對這場不能錯過的視聽饗宴，你也準備好要搶票了嗎？為了助大家一臂之力，《ETtoday星光雲》特別整理了這篇終極懶人包。

▲第40屆金唱片將在2026年1月10日舉行。（圖／翻攝自X／_GoldenDisc）



金唱片頒獎典禮時間、地點

時間：2026年1月10日（六）17:30

地點：臺北大巨蛋

主辦單位：超級圓頂

協辦單位：宏將傳媒

聯合贊助：中華航空、威剛科技、BESSIE'U天后闆妹

金唱片頒獎典禮售票資訊

售票時間

2025年12月13日（六）中午11:30

售票平台

ibon售票系統

票價

NT$8,980 / NT$7,980 / NT$6,980 / NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980（全區對號入座＆實名制售票）

購票限制

◼️ 本活動全區為實名制，購票與進場驗票請遵守相關規定。

◼️ 僅限電腦配位（支援行動裝置網頁購票），每個會員帳號限購2張。

◼️ 付款方式：僅提供信用卡付款。

◼️ 購票前請務必先使用社群（Google、uniopen、LINE、Apple）登入後方可購票。

◼️ 系統將於開賣前一小時開啟「虛擬等候室」，開賣並開啟排隊後，系統將對等候室內的消費者分配排隊序號，請耐心等候，依序號進入購票頁面。

◼️ 其他更詳細資訊請點我。

身障人士購票提醒

◼️ 僅限網站購票，並於活動開賣時間同時開賣。

◼️ 須於購票一日前至會員資料完成「身心障礙者身份認證」才能購買，售票當天無法保證能認證成功，若未及時完成認證則無法購票。

◼️ 每會員帳號身障者限購一張身障票及一張陪同票，數量有限售完為止。

◼️ 其他更詳細資訊請點我。

金唱片頒獎典禮票價座位圖

金唱片頒獎典禮卡司陣容

主持人：成始璄、文佳煐

演出陣容：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ。

頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林。

金唱片頒獎典禮入圍名單

音源本賞（依A－Z英文排序排列）

aespa

ALLDAY PROJECT

BLACKPINK

BOYNEXTDOOR

G-DRAGON

Hearts2Hearts

Hwang Karam（황가람）

IU

IVE

JENNIE

KiiiKiii

LE SSERAFIM

Maktub

MEOVV

OVAN

PLAVE

Rosé

SEVENTEEN

Woody

ZOZAZZ

專輯本賞（依A－Z英文排序排列）

ATEEZ

&TEAM

aespa

伯賢

CxM

ENHYPEN

G-DRAGON

IVE

i-dle

JENNIE

Jin

NCT DREAM

NCT WISH

RIIZE

SEVENTEEN

Stray Kids

THE BOYZ

TOMORROW X TOGETHER（TXT）

TWICE

ZEROBASEONE（ZB1）

新人賞（依A－Z英文排序排列）

AHOF

ALLDAY PROJECT

CLOSE YOUR EYES

CORTIS

Hearts2Hearts

idntt

IDID

izna

KickFlip

KiiiKiii

NouerA

ZOZAZZ

金唱片頒獎典禮交通指南－臺北大巨蛋

▲金唱片將在臺北大巨蛋舉行。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）

一、大眾運輸

1. 捷運

捷運藍線（板南線）國父紀念館站4號及5號出口

2. 公車

◼️ 捷運國父紀念館站(忠孝)：202、212、212 夜、212 直、232 快、299、600、919、忠孝幹線、臺北觀光巴士紅線。

◼️ 捷運國父紀念館站(光復)：202、204、254、282、288、承德幹線。

3. 自行開車

◼️ 國道1號北上（堤頂大道）：沿國道1號前往臺北堤頂大道一段

從國道1號的18-堤頂出口下交流道繼續開往松山區→沿市民大道前往信義區基隆路一段→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。

◼️ 國道1號北上（建國高架）：沿國道1號前往建國高架

從國道1號和建國高架道路前往大安區忠孝東路出口下交流道→行駛到忠孝東路/忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。

◼️ 國道1號南下：沿國道1號前往臺北南京東路六段

從國道1號的17A-內湖出口下交流道→走環東大道→沿環東大道前往信義區基隆路一段→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。

◼️ 國道3號北上：國道3號接信義快速道路前往信義區信義路五段。

從信義快速道路出口下交流道前往基隆路/市政中心→走松仁路前往忠孝東路五段/忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。

◼️ 國道3號南下：國道3號前往新台五路一段/台五線。

從國道3號的12-新台五路號出口下交流道→前往南港區環東大道→走環東大道前往信義區→行駛到忠孝東路四段（國父紀念館正對面）。

◼️ 市民大道

市民大道光復南路出口下→右轉光復南路→靠左往忠孝東路後左轉進入園區。

二、計程車（僅活動期間營運）

◼️ 搭乘地點

辦公棟 B1 F，請於辦公棟入口搭乘電梯或步行樓梯至B1F計程車排班區搭乘。

◼️ 排班區服務時間

配合活動後1小時至活動結束後1小時

▲大巨蛋計程車指南。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）



三、活動免費接駁專車（僅活動期間營運）

◼️ 搭乘與下車點

忠孝東路及光復南路側設有接駁車停靠區，共6線免費接駁專車，分別為松山車站線、臺北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、水源市場線及臺北車站線。

◼️ 接駁車服務時間：

活動前2小時：約每15分鐘一班（外站發車）

活動期間：約每30分鐘一班

活動結束後：約每5～10分鐘一班（臺北大巨蛋發車）天候及交通因素除外

▲大巨蛋接駁車指南。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）



3. 接駁車路線圖

▲大巨蛋接駁車路線表。（圖／翻攝自臺北大巨蛋官網）