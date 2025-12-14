琟娜首場跨年強攻台東　唱〈Okashii 奇怪欸〉陪粉絲送別2025

記者蔡琛儀／台北報導

歌手琟娜（VERNA）與金曲歌后、老闆娘A-Lin推出對唱曲〈糾結重啟〉後話題不斷，乘勝追擊推出新歌〈Okashii 奇怪欸〉，在年輕族群大受歡迎，把生活中讓人忍不住翻白眼的瞬間一次攤開來唱。

▲琟娜VERNA推出新歌〈Okashii 奇怪欸〉。（圖／谷優娛樂提供）

MV編舞部分可說是全面失控式創意，VERNA首度加入編舞團隊，把《JoJo的奇妙冒險》荒謬站姿、《火影忍者》的結印、《鏈鋸人》的召喚手勢二創進舞曲裡，更自創「蹲著跳舞」的怪奇動作，一邊蹲、一邊送愛心，把原本被認為女生不適合的動作，直接翻盤成全曲最大亮點。



造型上VERNA 一人分飾兩角，化身「踢爆女」與「討拍女」，前者走 Y2K 二次元風格，潮流又中二；後者則回到90、2000年代復古日系路線，甚至致敬安室奈美惠的經典造型氛圍，呈現網路世代中情緒切換、人格反差的怪奇真實感。

▲琟娜VERNA將首度參加跨年。（圖／谷優娛樂提供）

此外，VERNA將迎來人生的第一個跨年，也正式開啟年底的「演藝大爆炸」模式，對此她相當興奮，笑說大學時交的男友就是台東人，讓她對台東有一份莫名的親切感，這次將人生首度跨年獻給「東跨」，摩拳擦掌準備最好的歌舞表演，與粉絲一起送別2025年。