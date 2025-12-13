瑀熙懷二寶認「孕期幸福又痛苦」　站上體重機嚇壞：差點哭出來

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前開心發文宣布懷上第二胎，最近她透過Threads發文吐露心聲，感嘆這段日子對她而言，真的是一段「幸福又痛苦的過程。」

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙在文中回憶，懷第一胎時整個孕期下來竟然胖了25公斤，因此，這次懷上第二胎後，她從一開始就特別對飲食與體重管理，可說是「小心翼翼」，深怕重蹈覆轍，「孕期真的是幸福又痛苦的過程，繼上一胎胖了25公斤後，這胎真的是小心翼翼…。」

為了不讓體重暴增的惡夢再次上演，瑀熙透露，原本這段時間以來都控制得很好，體重增幅都在預期範圍內，殊不知，就在這個禮拜突然胃口大開，讓她引以為傲的防線失守。瑀熙描述，當她剛剛站上體重機，看到螢幕顯示的數字時，內心的衝擊，大到讓她差點哭出來。

▲瑀熙坦言懷這胎小心翼翼控制體重。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）



面對體重機上的數字，瑀熙不得不做出「止損」決定，即便內心還有強烈的口腹之慾。她在文末無奈地表示，原本在量體重前，還想點東區粉圓吃，但在受到數字的驚嚇後，為了身材著想，她只能打消這個念頭，「看來只能去夢裡吃了。」