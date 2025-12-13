何妤玟身為長女「從小總被責備」 惡性循環幾十年：只是不斷討好

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟12日發文寫下長期練習瑜伽的心路歷程，並談及身體狀態、心理感受與人生階段的轉變。她從自身後仰動作的限制談起，延伸至對身心平衡、情感創傷與自我照顧的深層體悟，字句真誠，展現面對即將邁入人生新階段的溫柔與清醒。

▲何妤玟吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



何妤玟坦言，後仰動作一直是她的弱項，「一般人認為女性的筋開腰軟我都沒有。」然而，自從理解「正確的後仰是打開身體前側，而不是過度使用腰部」，她反而感到慶幸，因為「我平常倒是沒有什麼腰痠的毛病」，也讓她重新看待身體的限制與保護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到後仰動作的意義，何妤玟指出它「主要打開瑜伽心輪的位置」，而這其實牽動著許多「內在情感的糾結與執著」，也因為早年就察覺身體健康跟當下的心理狀態非常有關聯，她長期學習瑜伽始終以「身心平衡為目標」。

▲何妤玟做瑜伽以「身心平衡為目標」。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



面對即將邁入「40+的最後一年」，何妤玟坦言，現在的自己不再適合展示高超的瑜伽技巧，而是選擇回到初心，「我就只是想珍愛我的身體，對它充滿感謝。」她也從自身經驗出發，提出一個觀點，若是醫生或治療師，「當你看到一個人身體不好時，我個人建議：先問他發生了什麼事？」她相信，「沒有人會故意踐踏自己的健康」，很多時候只是「不得已」，因此治療者也應該「成為同理他跟支持他的人」。

進一步回溯成長經驗，何妤玟直言「我的身體前側不夠開展，跟我從小沒受到原生家庭肯定很有關係」，也因此成為「特別容易低著頭駝著背的那種人」。她透露自己長年在責備中長大，「即使我在求學生涯中一直好好念書、好好考試，也無法討好一個本來內在就充滿負向跟不快樂的人」。身為長女的她，過去未曾意識到「我不應該為別人的不快樂負責」，反而「不斷地討好、不斷地消耗自己」，讓這樣的惡性循環耗損了數十年。

▲何妤玟難得提起原生家庭。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



何妤玟也坦承，曾一度覺得自己「很笨也充滿痛苦」，但在做瑜伽的過程中，逐漸更了解自己。她開始明白，那些行為其實是「出於無知的愛」。

最後，何妤玟以溫柔而堅定的語氣寫下體悟，「人生永遠不嫌晚」，即使身體或心底受過傷，「這些都是我們的過渡期」。她鼓勵大家持續為自己做對自己好的事，「同時用自己小小的力量分享給周圍的人即可，幾歲都可以重新再來，即使夢想沒有百分百完美達標，每做一天就有一天的效果」，與所有正在努力的人共勉。

何妤玟IG全文：

我的瑜伽後仰一開始就是我最弱的一環，一般人認為女性的筋開腰軟我都沒有。

但自從認識正確的後仰是打開身體前側，而不是過度使用腰部後，我反而覺得慶幸，因為我平常倒是沒有什麼腰痠的毛病。

後仰的動作主要打開瑜伽心輪的位置，它其實牽扯到的很多內在情感的糾結與執著，很多女性乳房的問題也是跟感情有關，這些都是醫學科學在研究的議題。

因為很早以前就發現自己的身體健康跟當下的心理狀態非常有關聯，因此我長期學習瑜伽都是以身心平衡為目標。

即將邁入40+的最後一年，現在的我不再適合展示什麼高超的柔軟度或瑜伽技巧，我就只是想珍愛我的身體，對它充滿感謝。

如果你是醫生或治療師，當你看到一個人身體不好時，我個人建議：先問他發生了什麼事？？

或許他不懂或許他無知，但我相信沒有人會故意踐踏自己的健康，很多情況下，甚至他是不得已因為職業關係或者家庭生活就是會有傷害身體的事件發生，但他並不能立即改變，那麼你不是治療完這次就好，你還要成為成為同理他跟支持他的人。

我的身體前側不夠開展跟我從小沒受到原生家庭肯定很有關係，也因此我是特別容易低著頭駝著背的那種人，因為總是被責備，做什麼長輩都不開心，即使我在求學生涯中我一直好好念書好好考試，也無法討好一個本來內在就充滿負向跟不快樂的人 。

但身為長女的我以前完全沒有意識到，我不應該為別人的不快樂負責，我只是不斷地討好、不斷的消耗自己，而對方也從無意願想要找到源頭好好面對，這些惡性循環就這樣不斷耗損我幾十年。

我一度覺得自己很笨也充滿痛苦，但我從那些寂靜單獨的瑜伽練習裏，漸漸更了解自己也更珍惜自己的美好，我開始意識到這些都是出於無知的愛，這是我的善良與責任感，只是我幼年時就沒有被給予正確的引導，因此沒有立下健康的界線。

人生永遠不嫌晚，即使身體受過傷有些沾黏拉不開，心底受過傷總是無法敞開與人交流，但這些都是我們的過渡期，我們就持續為自己做著對自己好的事，同時用自己小小的力量分享給周圍的人即可。

幾歲都可以重新再來，即使夢想沒有百分百完美達標，每做一天就有一天的效果。共勉～