謝和弦辣妻當媽後變了！「丈夫不共享」陳緗妮揭3要求：必須建立邊界感

記者潘慧中／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有一對女兒。她13日凌晨便在社群網站有感而發地寫下，自身對感情與家庭的心境轉變。她坦言從過往對愛情的不執著，到成為母親後逐步建立起界線，這段心路歷程讓她對「佔有」與「守護」有了全新的理解。

▲陳緗妮坦言當媽媽後心境轉變了。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



陳緗妮表示她向來「沒什麼佔有慾」，回顧36年的戀愛經驗，「每一段感情中都可以看到蛛絲馬跡」，她從來沒有為了佔有慾這件事煩惱過，始終把重心放在自身成長上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳緗妮透露她向來「沒什麼佔有慾」。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat、Facebook／陳緗妮）



談到人生觀與愛情觀，陳緗妮多次在社群中反覆書寫並提醒自己，「我的人生觀是『花若盛開，蝴蝶自來』，愛情觀是『強摘的果子不甜』」，她本來長年都抱持這樣的信念。

▲陳緗妮2021年和謝和弦登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／陳緗妮）



然而成為母親後，陳緗妮坦承內心出現了明顯轉變，「為了守護好一個家，守護好孩子，我必須要開始建立起『邊界感』」，而這不只是對伴侶的要求，也是對自己的提醒，「丈夫（老婆）不共享，孩子不共享，家庭不共享，身為媽媽該有的邊界感，站好站穩站滿。」

陳緗妮IG全文：

其實我一直是個沒什麼佔有慾的人，活了36年⋯從我一路以來談過的戀愛裡，每一段感情中都可以看到蛛絲馬跡。

從沒為了佔有慾這件事煩惱過，因為我太專注在自己身上了，我的人生觀是「花若盛開，蝴蝶自來」，愛情觀是「強摘的果子不甜」，36年來我大概在社群裡寫下過無數次。

但自從我當媽媽了以後，開始有了不一樣的轉變。為了守護好一個家，守護好孩子，我必須要開始建立起「邊界感」，這不僅僅是對另一半的要求，也是對我自己的要求。丈夫(老婆）不共享，孩子不共享，家庭不共享，身為媽媽該有的邊界感，站好站穩站滿。

#蠻感謝那些一直以來時時刻刻關注我的人