金智娟出道44年面臨最大挑戰！　鬆口初戀型「是黃偉晉」

記者蔡琛儀／台北報導

金智娟、黃偉晉、U:NUS等6組跨世代歌手今（12日）齊聚北流舉辦「2025 唱 我們的歌 ⾦曲再現 演唱會」，金智娟詮釋不敗經典〈飄洋過海來看你〉掀回憶殺，並加碼演繹齊豫歌曲〈你是我所有的回憶〉，成為她出道44年最大挑戰。

▲金智娟、黃偉晉和U:NUS。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金智娟首次與新生代男團U:NUS合唱自己在當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲〈開心女孩〉；黃偉晉帶來楊乃文的〈祝我幸福〉、陶晶瑩〈離開我〉、莫文蔚〈陰天〉等；戴愛玲則與畢書盡合作五月天的〈志明與春嬌〉，柏霖與戴愛玲、畢書盡、U:NUS分別合唱林子祥和葉蒨文的〈選擇〉、張震嶽〈思念是一種病〉及王傑的〈一場遊戲一場夢〉。

金智娟與年輕男孩們合作，她笑說：「我唱〈開心女孩〉時就差不多是現在U:NUS的年紀，感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作一秒回到當時的青春年華！」更大讚U:NUS：「4位大男孩對於表演事業都很有規劃，相信很快鴻圖大展！」

▲▼金智娟笑說偉晉讓她最有「初戀感」。（圖／讀者提供）

U:NUS隊長高胥崴表示：「非常開心跟榮幸！從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情！未來也很希望有機會和她合唱『大雨』。」

談起與鮮肉們首次同台，金智娟笑說：「頓時讓我重回18歲。」問她如果重回18歲，哪一位是年輕時的理想型？金智娟頓時陷入苦思，下一秒拉起站在旁邊的黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉！」

而黃偉晉在演唱會上沒有跟任何人合唱，問他是不是很懷念跟團體合唱的感覺，他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺！因為很有安全感！」問他是否會懷念「人」？他一臉疑惑大笑說：「又不是死了！幹嘛懷念人！我們（指五堅情團員們）還是很常聯絡啊！」