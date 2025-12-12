曾雅蘭49歲身材超狂！出國脫了「解放比基尼」被路人搭訕1反應羞爆

記者潘慧中／綜合報導

曾雅蘭儘管生活忙碌，仍不時會和粉絲分享日常點滴。近日格外引發討論的是，她和家人們一起飛去泰國遊玩，單穿比基尼獨自在海灘拍照時，意外被搭訕，讓她頓時超害羞！

▲曾雅蘭最近去泰國玩。（圖／翻攝自Facebook／曾雅蘭）



照片中，可以看到曾雅蘭換了兩套比基尼。第一套是印有幾何圖案的泳裝，格外凸顯她健康緊實的體態，小腹完全沒有贅肉。第二套則是藍白配色的泳衣和印花泳褲，自信展現纖細長腿。

▲▼曾雅蘭在當地被路人搭訕要合照。（圖／翻攝自Facebook／曾雅蘭）



曾雅蘭在貼文中興奮地說，「來泰國PATTAYA，一定要曬泳裝照的啊！才不枉費我在台灣每天泡健身房」，顯見她維持窈窕身材背後所付出的心力。

▲曾雅蘭解放比基尼。（圖／翻攝自Facebook／曾雅蘭）



值得一提的是在旅程中，曾雅蘭一度獨自在海灘拍照，沒想到「還有人用手機翻譯要跟我拍照」，讓她當場害羞到婉拒，笑說對方應該不知道自己的真實年齡，「不然不會有這種念頭。」

▲侯昌明摟住曾雅蘭。（圖／翻攝自Facebook／曾雅蘭）



讓外界驚豔的是，曾雅蘭其實已經49歲了，因此大批網友看到她的一系列比基尼照後，都紛紛留言直誇：「說妳25歲他們都相信」、「沒有妊娠紋餒」、「太會保養啦！」