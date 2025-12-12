微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

記者陳芊秀／綜合報導

中國大陸微短劇（台灣稱：直式短劇）近年強勢崛起，更掀起全球各地投入拍短劇，連北美市場也投入拍短劇行列。到底微短劇為何爆紅了？台灣影視工作者如何投入？主持人馮勃翰大爆這個新興行業的內幕！

▲大陸微短劇爆紅，業界人士透露贏在「不說教」！（圖／翻攝自微博）

主持人馮勃翰與AR Asia Production（安然亞洲）的CEO黃國賢（Ronan Wong）、美國Lunar Tickets LLC劇本總監Justin Saucedo暢聊微短劇現況。談到微短劇為什麼這麼紅？Justin直言：「因為短劇不說教」，短劇跟傳統電視劇不一樣，主創團隊想傳達價值觀、情懷，但是微短劇滿足觀眾的情緒需求，成為情緒出口，體驗現實人生做不到事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而Justin更進一步透露美國產出短劇劇本的流程。他會與華人編劇搭檔去找在大陸平台大受歡迎的微短劇故事，把故事劇本紀錄並翻譯成英語，他再改編成符合西方文化的版本。主持人好奇這樣模仿可以嗎？但法律上並未構成侵權，只是模仿大陸短劇的故事原型，再發揮出不同的內容，假如是Justin的短劇被模仿出類似劇情，也直言不介意，因為微短劇並非藝術創作，Justin與Ronan認為，短劇是製作消費者喜歡的東西，沒有追求獨特，就像坊間有許多牛肉麵店，賣的都是牛肉麵，但是製作的功夫不同。當觀眾想看復仇、霸道總裁，各家製作公司表現的內容各有不同，只是滿足喜歡看復仇劇情的觀眾。



如果有台灣團隊想要投入短劇市場，要怎麼開始？Ronan建議，有意投入此行業的人，要先找一兩部網路爆紅的中文微短劇，用同樣的劇本先拍兩部，再去向平台提案。主持人認為，這個建議沒有具體提及是先拍仿作當練習，還是主創團隊可以模仿熱門短劇提案作品，但認為這個建議的背後，是指對短劇領域成功與失敗作品的判斷力，也考驗完成一部短劇的執行力。

人們對手機使用率增加，讓直式觀看的微短劇成為手機熱門影音內容之一。短劇到底帶來什麼有趣的變化？Ronan指出，微短劇崛起為矮個子女演員有了工作的契機！原本好萊塢高個子男明星非常多，不到165公分的女演員很難找到演出工作，但是改成直式畫面，螢幕窄特寫集中一個人，演員本人的高矮沒有太大關係，打破了傳統戲劇都是高個子比較有機會，現在打破身高限制，而且不計知名度，以往沒有機會的人，開始有了機會，新的模式會帶來一批不一樣的新面孔與人才。

馮勃翰也在節目最後分享自身看法，他認為微短劇並非不需要創作，迎合觀眾需要，讓人有不會膩的內容，挑戰還是相當大，相當考驗這批影視工作人員執行力，才能持續做出好作品。

如果對更多內容感興趣，也可以收聽Poscast節目《月球背面的經濟學》，了解更多相關資訊！

Apple Podcast｜ https://supr.link/qRPfW

Spotify｜https://supr.link/02XvI

KKBOX｜https://supr.link/Q46Fr