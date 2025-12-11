ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「爆紅日劇男神」本田響矢唱歌了！MC被卡斷…網氣炸：還在說話啊

記者陳芊秀／綜合報導

26歲日本男星本田響矢因演出日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅，還奪下「日本Yahoo!搜尋大賞 2025」演員部門第一。他昨日（10）在富士電視台音樂節目「FNS歌謠祭第二夜」登場，與男團BE:FIRST合體演唱，而他在節目中說話時，畫面突然卡斷進廣告，引發日網痛批：「電視台給我振作一點！」

▲▼本田響矢染金髮唱歌。（圖／翻攝自X）

▲本田響矢演出日劇《宛如粼光夫婦日和》爆紅。（圖／翻攝自X）

本田響矢以一頭金髮模樣出現，與BE:FIRST演唱日劇《宛如粼光夫婦日和》主題曲〈夢中〉。他在劇中的名字「瀧昌大人」火速成為社群網站X流行趨勢關鍵字，加上難得在音樂節目演唱，粉絲驚喜留言「變成金髮了～～」、「金髮的瀧昌大人也太帥了」、「瀧昌大人竟然在唱《夢中》」、「超出期待，現在還處於呆滯狀態」、「整個心臟被擊中了」、「瀧昌大人完全融入BE:FIRST的氛圍了」。

▲▼本田響矢染金髮唱歌。（圖／翻攝自X）

▲▼本田響矢染金髮唱歌。（圖／翻攝自X）

▲本田響矢合體BE:FIRST演唱日劇《宛如粼光夫婦日和》主題曲〈夢中〉。（圖／翻攝自X）

此外，本田響矢原本接在歌手小暮閣下（デーモン閣下）與冰川清志之後，有一段MC環節，當時正說著「我想和BE：FIRST的各位一起……」不料話剛說一半，畫面就被切斷開始放送廣告，引發日網激烈批評「本田響矢還在說話啊啊啊」、「FNS不要把本田響矢的發言剪掉啊」、「根本剪錯地方wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」、「小暮閣下講太久了導致本田響矢被打斷……」、「講到一半就被切掉也太扯！富士電視台給我振作一點」。

本田響矢在《宛如粼光夫婦日和》扮演海軍「江端瀧昌」，劇中喜感又帥氣的演出大圈粉絲，劇集熱播期間「瀧昌大人」更成為X的熱門關鍵字。他在Yahoo! JAPAN的搜尋大賞演員部門勇奪第一，除了因劇爆紅，並獲得第124屆日劇學院賞最佳男配角獎，還演出音樂劇，擔任知名資訊節目《國王的午餐》新任常駐嘉賓等，讓他的搜尋數在日網不斷往上竄升。

▲▼本田響矢染金髮唱歌。（圖／翻攝自X）

▲本田響矢在Yahoo! JAPAN的搜尋大賞演員部門勇奪第一。（圖／翻攝自日網）

本田響矢宛如粼光夫婦日和夢中BE:FIRST

