小嫻升大二「期末考自信應考」　感性告白：當學生是件幸福的事

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，如今她已順利升上大二，近日適逢各大專院校的「大二上學期的期末考週」，她也在社群平台發文，與粉絲分享應考的近況與心境。

▲小嫻。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）

小嫻透露，這兩天的行程相當充實，繼昨天考主修聲樂之後，緊接著今天考選修鋼琴，面對連續兩天的術科考試挑戰，她展現比入學初期更為沉穩的自信，「跟大一的時候比起來，已經沒有那麼緊張了」，這份從容並非憑空而來，而是源自於她平常的自律，透過「平常都有在練習，就慢慢的累積」，讓實力成為她上考場時最大的底氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小嫻曝大二心聲。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）

對於能夠重返校園，小嫻在文中感性地表示，「能有機會獲得當學生的體驗，是一件很幸福的事」，她認為只要「自己在過程中有享受到音樂，這樣就很感恩、很滿足了。」小嫻也特別在文中寫道「謝謝學校願意錄取我」，讓她能夠重拾書本，在音樂領域中持續探索及成長，「讓我可以持續體驗到現在，沒有愧對自己，持續挑戰音樂系，加油。」