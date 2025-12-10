啾啾閃嫁陳晨威「球衣背號藏巧合」　她羞喊：光速神威不是叫假的

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威昨（9）日證實求婚成功，小倆口今（10）日現身戶政事務所完成結婚登記，消息曝光後喜獲一票祝福。為此，啾啾稍早透過社群甜蜜發聲了！

▲啾啾、陳晨威完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）

啾啾發文曬出一系列她和陳晨威在戶政事務所拍的照片，並寫下甜蜜又浪漫的文字：「是緣分，也或許是註定，98的一半49」，巧妙地利用自己的啦啦隊背號49號，與另一半的背號98號做連結，暗示兩人宛如命中註定的契合，並深情告白說道：「遇見你，成為我生命裡的光」，並許下承諾表示，這道光芒將會是照亮下半輩子的暖光，「有你有我，就是我們。」

▲啾啾登記結婚後首發文。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.4）

除了深情文字，啾啾在文末用了逗趣的Hashtag「#光速神威不是叫假的」，似乎在自嘲或暗示這段關係的進展速度相當驚人。面對各界的關注與湧入的恭喜留言，啾啾也在貼文最後特別標註「#謝謝大家的祝福」，感謝粉絲們、球團好友以及各界的支持與愛護。對於粉絲們好奇兩人的求婚過程或是更多互動，啾啾先賣了個關子，並俏皮地預告之後會「再慢慢分享可愛的花絮」，要大家敬請期待。