陸2025短劇「10億俱樂部」！《太奶奶》2季衝破30億　韓雨彤7部全達標

大陸短劇市場2025年出現多部現象級作品，其中《家裡家外2》僅3天便突破10億播放量，刷新了行業紀錄，成為年度最快突破10億的短劇，其他作品如《盛夏芬德拉》和《念念有詞》也在4天內突破10億大關緊隨其後。

《家裡家外2》自12月4日首播以來，迅速席卷短劇市場，首日播放量達2.7億，次日更是增至3.78億，第三天累計播放量達10.16億，顯示出強大市場號召力與觀眾認可度。《盛夏芬德拉》和《念念有詞》也以4天破10億的佳績緊隨其後，可見短劇市場的競爭日益激烈。

觀眾對於這3部短劇的評價普遍較高，原因在於其內容精緻，情感真摯，顯見短劇觀眾從最初的追求「爽點」轉向喜愛情感豐富且有深度的劇情。事實上，短劇市場近期出現「10億俱樂部」，成為行業夯劇的分水嶺，根據數據顯示，2025年已有至少40部短劇的播放量突破10億，其中8部更是突破了30億。

韓雨彤在短短半年內主演的7部短劇均突破10億播放量，其中《老公請和我戀愛吧》播放量達到20億；郭宇欣主演的《盛夏芬德拉》和《心動還請告訴我》等4部破10億，總播放量超過50億，獲得了「年度號召力演員的稱號；柯淳的《好一個乖乖女》則是突破30億、當紅的《十八歲太奶奶駕到》系列都突破20億，可說是短劇成績相當輝煌的一年。

