不止邊佑錫…金唱片男神陣容又＋1！　許光漢確認出席頒獎

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓最具指標性的音樂頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards），明年1月10日將首度在臺北大巨蛋登場，繼公布入圍名單及完整演出陣容後，今（10日）又宣布，男神許光漢確認將現身大巨蛋擔任頒獎嘉賓。

▲許光漢將擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓 。（圖／翻攝超級圓頂臉書）

日前金唱片頒獎典禮陸續公布包括人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團ENHYPEN，還有才出道3個多月，就擁有高人氣的BTS師弟團CORTIS、男團NCT WISH、ZEROBASEONE、女團izna、組合ALLDAY PROJECT、歌手ZO ZAZZ，女團BLACKPINK成員Jennie、男團ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團KiiiKiii，演出陣容相當華麗。

而頒獎典禮已確定主持人為文佳煐、成始璄，並將邀請安孝燮、邊佑錫、宋仲基擔任頒獎嘉賓，出席名單可說是相當豪華，這次也迎來第40屆的重要里程碑，「金唱片頒獎典禮」首度登上台北最大規模的表演場館舉行，預告屆時將帶來更盛大、更難忘的音樂盛宴。門票將在12月13日起售。