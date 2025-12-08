吳念真揭《大濛》最痛真相！同劇演員因「他」做惡夢

記者許逸群／台北報導

國民電影《大濛》上映兩週票房持續走高，即將突破3千萬大關，全台掀起「走囉！看《大濛》」熱潮。金馬影帝莫子儀感性發文，致謝導演陳玉勳溫柔訴說這片土地悲傷的歷史與記憶，感動上萬人按讚，許多觀眾甚至攜帶高齡長輩進戲院靜靜落淚，激動情緒久難平復。

▲國片電影《大濛》陳以文（右）飾演特務頭子。（圖／華文創提供）

三金得主吳念真罕見在社群發文分享觀影心得，直指片中特務頭子陳以文「不但沒有受到任何報應，甚至讓他平安富貴晚年」，認為這是電影在這樣的時代裡，最心痛也最誠意的交代，貼文吸引萬人響應。不只名人站台，近日更有學校退休老師大手筆準備50萬，要請全校師生進戲院。

片中飾演「反派專業戶」特務頭子范春的陳以文，光是眼神就讓人不寒而慄。他一出場便在火車上狠摔小鳥，邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，壓迫感強烈。事實上，陳以文在演出前，研究了退休特務谷正文的書，將特務在生活無奈中用淫穢歌曲排解苦悶的特點，賦予范春更多人性層次，而不是單純的凶狠。

票房吉祥物蔡昌憲飾演的特務李二雄，在面對范春時會緊張手抖，入戲極深。他坦言，在準備角色期間一度把陳以文幻想得很可怕，有次在金馬活動相遇，當晚甚至做了惡夢。蔡昌憲也為角色設計了搶眼的「北野武」式眨眼動作，參考日本電影《淺草小子》來揣摩。

▲蔡昌憲首次拍戲「領便當」。（圖／華文創提供）

柯煒林、陳以文與蔡昌憲在片中有一場激烈的刺殺動作戲。蔡昌憲笑稱，拍攝最困難的是「擺姿勢」，身體要卡在扭曲的位置。回憶起當時，他透過眼神彷彿對醫生太太說了那「三個字」，殺青後還不忘問導演：「有死得很帥嗎？」獲得陳玉勳比出大拇指稱讚「帥」，讓他覺得一切都值得。