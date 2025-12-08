《我獨》朴娜萊宣布「無限期中斷」活動！　連日遭爆黑料

記者張筱涵／綜合報導

南韓女藝人朴娜萊近日深陷「對前經紀人霸凌、挪用資金、非法醫療行為」等多項爭議，風波持續延燒。她於8日親自發文，正式宣布無限期停止所有演藝活動，引發韓國演藝圈高度關注。

▲朴娜萊。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）



朴娜萊在社群平台上表示，「在所有事情徹底釐清前，決定中斷全部活動」，並向一路給予支持的觀眾道歉。隨著停工決定出爐，她在《我獨自生活》、《驚人的星期六》等熱門綜藝的出演也將全部喊卡。

事件不斷延燒後，《我獨自生活》製作單位8日發布官方聲明，坦言已針對相關爆料進行內部討論並著手查核事實。製作組表示：「考量事件的嚴重性，以及朴娜萊本人提出的活動中斷意向，節目已決定暫停她的出演。」並對外界致歉，強調日後會以更負責的態度製作節目。

▲朴娜萊聲明。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）



朴娜萊近期被前經紀人指控「強迫對方執行私人差事、24小時待命」、「私自挪用公司資金」、「曾在非醫療機構場所接受俗稱『點滴阿姨』的注射，被質疑非法醫療」。她對相關指控全盤否認，並以恐嚇、勒索等罪名反告前經紀人。所屬公司也出面反駁，指對方領完退職金後仍向藝人索討高額金錢。

針對「非法打針」部分，朴娜萊澄清：「對方是有醫師執照的人，只是打營養針而已」，否認曾接受非法療程或服用抗憂鬱藥。

朴娜萊透露，直到前一天才和前經紀人見面，過程中雙方已將誤會釐清，但她坦言自身仍有許多不足之處，「所有責任我都會承擔，深刻反省中」。她也表示身為帶給觀眾歡笑的職業，無法讓私事持續拖累節目，因此選擇主動退場，直至所有爭議水落石出。

朴娜萊為KBS第21期公開招募出身，憑《我獨自生活》、《幫我找房子吧》等節目累積高人氣，2019年更拿下MBC演藝大賞的大賞，隔年獲得百想藝術大賞電視部門女子綜藝獎，是南韓綜藝界代表性人物之一。