Threads Line FB IG

AAA完整得獎名單！
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
林逸欣爸爸「緊急住醫」病因曝光
直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手

記者吳睿慈／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，第一批藝人IVE、LE SSERAFIM與朴寶劍在7日上午已經搭機準備返韓，所有人都素顏、帽子、口罩現身，唯獨朴寶劍戴上毛帽露出剛睡醒的臉，但帥氣依舊，親切度滿分，熱情地揮手打招呼。

▲▼直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼LE SSERAFIM離台 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手 。（圖／記者吳睿慈攝）

AAA頒獎典禮在6日落幕，未參加ACON的藝人在7日清晨現身小港機場，準備搭機返韓，IVE、LE SSERAFIM全都戴著帽子、墨鏡與帽子，看到大批粉絲送機，部分成員揮手打招呼，隨即便在工作人員的帶領下進入出關的入口。

▲▼直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲IVE離台。（圖／記者吳睿慈攝）

而男神朴寶劍6日在典禮嗨了一個晚上，7日早上仍電力充足，他的臉上看起來雖還帶著睡意，但露出招牌的親切笑容，不斷向身邊的旅客、粉絲打招呼揮手，而他雖然是素顏現身，但戴起毛帽露出清晰五官，也讓粉絲拍好拍滿。

▲▼直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼朴寶劍一早電力超飽，素顏現身機場。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼朴寶劍一早電力超飽，素顏現身機場　露臉給拍親切揮手 。（圖／記者吳睿慈攝）

不過，高雄天氣溫暖，但朴寶劍要返回的韓國現在氣溫零度，因此他也特地穿上名牌羽絨外套，以防天氣變化差太多而感冒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

