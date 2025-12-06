王思佳痛批虐待貓狗人士　「應該要公布他的照片！」

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳、王心恬等藝人參加「第二屆臺北萌寵時裝週」活動，再次帶狗狗出席愛心噴發，今天還帶女兒小王美一起出席，不過當她被問到最近有虐待動物的新聞，她立刻批評：「這種人不應該再讓他領養，還要公布他的照片。」

▲ 臺北萌寵時裝週-王思佳笑稱自己穿這樣可去拜年。（圖／記者黃克翔攝）

看到有人虐待貓狗，王思佳也呼籲：「拜託公布那人的長相，不要讓他們再去領養什麼動物，我不能接受有這種行為的人，就是心理有問題，也要重懲。我今天還特地貼狗啃的瀏海應景。

▲王心恬（左）與王思佳帶狗狗現身。（圖／記者黃克翔攝）

再一次參加臺北萌寵時裝週，王思佳說：「可以參與毛孩走秀很榮幸，可以接到走秀邀約，也很有意義，要友善毛孩，今天是回來當評審，很期待也很用心準備，看起來穿得很適合去拜年。

王思佳也回想當年，「我懷女兒時，有朋友說是不是應該把狗狗送走，我想說應該把那人先送走，他們一起成長很有愛，女兒也很愛狗狗，也看過寵物溝通施，牠們給我答覆都是家中有新成員都OK，要盡量給他們愛跟照顧，在家裡地位也很高，狗狗也是我女兒的寶貝，這次特地讓女兒看寵物走秀，剛剛也看得很認真。」

而小王美逐漸長大，但因為爸爸是美國人，王思佳被問是否已經安排好女兒求學的計畫？她則答覆：「不知道未來會如何，哪邊開心就待哪邊，尊重她選擇哪裡求學。

王思佳也被問到王子跟粿粿是否能修成正果？他則四平八穩表示：「一個人人生有幾分姻緣┬歐是注定的，各人造業各人擔，我們也不便說什麼。」